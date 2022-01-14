أعلنت روسيا الجمعة، أنّها فكّكت مجموعة "آر إيفل" للقرصنة الّتي تُعتَبر الأكثر خطورةً من حيث برامج الفدية، بناءً على طلب الولايات المتحدة.

وقال جهاز الأمن الفدرالي الروسي في بيان، إنّه بعد عملية نفّذتها أجهزة الأمن الروسية والشرطة الروسية "وُضِعَ حد لوجود هذه المجموعة الإجرامية المنظّمة".

وأضاف البيان أنّ عمليات بحث تمّت "بناءً على طلب السلطات الأمريكية المختصّة" استهدفت 14 شخصاً و25 عنواناً، ما سمح بضبط ما يُعادل 426 مليون روبل (نحو 4.8 مليون يورو) و20 سيارة فارهة.

وعملت المجموعة منذ أبريل/نيسان 2019 وحتّى تفكيكها على عرض برامج الفدية للبيع، ما يعني أنّها طوّرت برامج تُصيب شبكات إلكترونية بالشلّل، وتؤجّرها لشركات تُصيب الأهداف وتحصل على نصيب الأسد من الفدية.

وفي شهر يوليو/تمّوز من العام الماضي، توقّفت معظم متاجر البقالة التابعة لسلسلة "كوب" في السويد عن العمل بسبب تعطّل العمليات النقدية، وفق هيئة الإذاعة العامة في البلاد، كما تأثّرت السكك الحديدية السويدية وسلسلة صيدليات محلية كبرى.

وذهب خبراء الأمن الإلكتروني إلى أنّ عصابة "آر إيفل" وقفت وراء ذلك الهجوم الذي استهدف موّرد البرمجيات "كاسيا".