قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن المبادرات الروسية التركية ساهمت في تحسين الأوضاع جنوب منطقة القوقاز.

وعقد لافروف مؤتمراً صحفياً بالعاصمة الروسية موسكو، تطرق فيه إلى أحداث 2021.

وأعرب عن دعم روسيا المبادرات الهادفة إلى إرساء الاستقرار جنوبي القوقاز.

وفي معرض رده على سؤال لمراسل الأناضول، حول الجهود التركية الرامية إلى استقرار المنطقة، قال "ساهمت في تحسين الوضع جنوب القوقاز وهيأت الظروف لحل أكثر فاعلية".

ولفت إلى أن الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والأذربيجاني إلهام علييف، اقترحا (أواخر 2021) تأسيس منصة تعاون 3+3 بهدف إرساء الاستقرار والسلام جنوب القوقاز، وأن أول اجتماع لها عقد في موسكو في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وسط غياب جورجيا.

وتضم المنصة 3+3 دول؛ تركيا وأذربيجان وأرمينيا وروسيا وإيران وجورجيا.

وأضاف: "دعمنا هذه المبادرة، ورأينا على الفور إمكاناتها على التوحيد. لقد كنا نؤيد مشاركة جيراننا الجورجيين في هذه العملية منذ اليوم الأول لبدء التشاور مع هذه المبادرة وبدأ التحضير للاجتماع في موسكو".

وشدد على أنه كلما زادت فرص الاستشارة، زادت الأفضلية لحل المشكلات القائمة.