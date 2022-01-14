سياسة
2 دقيقة قراءة
لافروف يشيد بدور تركيا في تحسين الأوضاع جنوب القوقاز
وزير الخارجية الروسي يقول، إن المبادرات الروسية التركية ساهمت في تحسين الأوضاع جنوب منطقة القوقاز. ولفت إلى أن الرئيسين التركي والأذربيجاني اقترحا (أواخر 2021) تأسيس منصة تعاون 3+3 بهدف إرساء الاستقرار والسلام جنوب القوقاز،
لافروف يشيد بدور تركيا في تحسين الأوضاع جنوب القوقاز
لافروف يقول إن تركيا ساهمت في تحسين الوضع جنوب القوقاز وهيأت الظروف لحل أكثر فاعلية / Reuters
14 يناير 2022

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن المبادرات الروسية التركية ساهمت في تحسين الأوضاع جنوب منطقة القوقاز.

وعقد لافروف مؤتمراً صحفياً بالعاصمة الروسية موسكو، تطرق فيه إلى أحداث 2021.

وأعرب عن دعم روسيا المبادرات الهادفة إلى إرساء الاستقرار جنوبي القوقاز.

وفي معرض رده على سؤال لمراسل الأناضول، حول الجهود التركية الرامية إلى استقرار المنطقة، قال "ساهمت في تحسين الوضع جنوب القوقاز وهيأت الظروف لحل أكثر فاعلية".

ولفت إلى أن الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والأذربيجاني إلهام علييف، اقترحا (أواخر 2021) تأسيس منصة تعاون 3+3 بهدف إرساء الاستقرار والسلام جنوب القوقاز، وأن أول اجتماع لها عقد في موسكو في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وسط غياب جورجيا.

وتضم المنصة 3+3 دول؛ تركيا وأذربيجان وأرمينيا وروسيا وإيران وجورجيا.

وأضاف: "دعمنا هذه المبادرة، ورأينا على الفور إمكاناتها على التوحيد. لقد كنا نؤيد مشاركة جيراننا الجورجيين في هذه العملية منذ اليوم الأول لبدء التشاور مع هذه المبادرة وبدأ التحضير للاجتماع في موسكو".

وشدد على أنه كلما زادت فرص الاستشارة، زادت الأفضلية لحل المشكلات القائمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us