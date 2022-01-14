سياسة
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تلبيةً لدعوة أنقرة.. خارجية لبنان: ميقاتي سيزور تركيا أوائل الشهر المقبل
وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب بحث خلال لقائه مع سفير أنقرة لدى بيروت باريش أولوصوي، الزيارة المرتقبة لرئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إلى تركيا أوائل فبراير/شباط المقبل.
تلبيةً لدعوة أنقرة.. خارجية لبنان: ميقاتي سيزور تركيا أوائل الشهر المقبل
كان وزير الخارجية التركي قد وجّه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي دعوة رسمية لميقاتي لزيارة تركيا / AA
14 يناير 2022

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية الجمعة، أنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سيزور تركيا أوائل فبراير/شباط المقبل.

وأفادت الخارجية في بيان، أن وزيرها عبد الله بو حبيب "بحث اليوم مع سفير جمهورية تركيا (لدى بيروت) علي باريش أولوصوي زيارة ميقاتي المرتقبة لتركيا على رأس وفد أوائل الشهر المقبل".

ولفت البيان إلى أنّه جرى خلال اللقاء كذلك "بحث سبل التعاون بين البلدين وتشجيع المواطنين الأتراك على زيارة لبنان، كما جرى التطرّق إلى مسألة تعزيز الصادرات الزراعية اللبنانية إلى تركيا".

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو قد وجّه خلال زيارته بيروت في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي دعوة رسمية لميقاتي لزيارة تركيا قريباً لبحث مجالات التعاون.

ومنذ عامين، يُعاني لبنان أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدّت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلّية الليرة مقابل الدولار، فضلاً عن شحّ في الوقود والأدوية، وانهيار القدرة الشرائية لمواطنيه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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