ألغت أستراليا تأشيرة دخول نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى أراضيها للمرة الثانية بسبب عدم تلقيه اللقاح المضاد لكورونا، وقد تعيد احتجازه في الوقت اللازم للنظر في قضيته بالقضاء الفدرالي.

وقال وزير الهجرة الأسترالي أليكس هوك في بيان إنه اتخذ قرار إلغاء التأشيرة "لأسباب تتعلق بالصحة والنظام"، مشيراً إلى أن الحكومة برئاسة سكوت موريسون "مصممة بقوة على حماية الحدود الاسترالية لا سيما في ما يتعلق بجائحة كوفيد-19".

ويعني القرار منع ديوكوفيتش من الحصول على تأشيرة دخول إلى أستراليا لمدة ثلاث سنوات إلا في ظروف استثنائية.

واعتبر رئيس الوزراء في وقت لاحق في بيان رسمي أن إلغاء تأشيرة ديوكوفيتش يأتي في إطار حماية "تضحيات" الشعب الأسترالي.

وقال "قدم الاستراليون تضحيات كثيرة خلال هذه الجائحة وكانوا يتوقعون عن وجه حق بأن تجري حماية هذه التضحيات".

ولم يعرف بعد ما إذا كان ديوكوفيتش سيتقدم باستئناف للقرار الجديد، لكن المحامي الأسترالي الشهير كريستوفر ليفينغستون اعتبر أن معسكر النجم الصربي يستطيع التقدم بطلب للمحكمة الفدرالية. وقال "يملك ديوكوفيتش فريقاً كفوءاً من حوله. يستطيع البقاء والكفاح أو المغادرة".

وبعد ساعات من القرار، دعا القاضي الذي كان قد حكم في وقت سابق بعدم ترحيل ديوكوفيتش من أستراليا، إلى جلسة استماع طارئة.

وخلال الجلسة، أعلن ممثل الحكومة الأسترالية أن بلاده أرجأت ترحيل ديوكوفيتش حتى انتهاء النظر في قضيته.

في المقابل، أكد محامي ديوكوفيتش ستيفن لويد، أن الحكومة ستحتجز موكله السبت بعد أن يجري الاستماع إليه من سلطات الهجرة.

ولن يكون في إمكان ديوكوفيتش الخروج من الاحتجاز إلا للمشاركة في جلسات الاستماع أمام القضاء عبر الإنترنت في مكاتب محاميه وتحت مراقبة الشرطة.

وكان ديوكوفيتش المصنف أول عالمياً يأمل في إحراز بطولة أستراليا للمرة العاشرة في مسيرته والانفراد بالرقم القياسي في عدد الألقاب الكبيرة في بطولات الغراند سلام (21)، لكن مسعاه بات مهدداً.

ووصل ديوكوفيتش في الخامس من يناير/كانون الثاني، إلى أستراليا، بفضل إعفاء خاص كونه أصيب بـ"كوفيد-19" في 16 من الشهر الماضي، لكن السلطات رفضت السماح له بالدخول، معتبرة أن أسباب إعفاء اللاعب غير الملقح لا تستوفي الشروط الصارمة المفروضة لدخول أراضيها في إطار مكافحة "كوفيد-19"، فرُفضت تأشيرته ونُقل ألى مركز احتجاز المسافرين في ملبورن.

وتقدّم النجم الصربي باستئناف للقرار ونجح في مسعاه بعدما أمر قاض فدرالي بالإفراج عنه بشكل فوري وبالفعل حصل ذلك، فقام بتدريباته على الملعب الرئيسي للبطولة الأسترالية بشكل طبيعي في الأيام الأخيرة، لكن مشاركته في البطولة كانت معلقة في انتظار قرار وزير الهجرة الذي اتخذ اليوم.

واعترف ديوكوفيتش بارتكاب "أخطاء" لدى تعبئة استمارة الدخول الى أستراليا وفي سلوكه بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا الشهر الماضي إذ لم يحترم رغم الإصابة مسألة التباعد الاجتماعي.

وقال على حسابه على تطبيق إنستغرام "نعيش في حقبة صعبة في إطار الجائحة العالمية، وفي بعض الأحيان تُرتكب أخطاء".

وكشف ديوكوفيتش بأن فريقه عبأ الاستمارة باسمه، مضيفاً "مدير أعمالي يتقدّم باعتذاراته الصادقة لهذا الخطأ الإداري. كان الخطأ بشرياً وليس عمداً".

وكان ديوكوفيتش قد ظهر في مناسبة في بلغراد في 16ديسمبر/كانون الأول عندما جاءت نتيجته إيجابية، حسب المعلومات التي أفادت بها سلطات الهجرة الأسترالية.

وأوضح ديوكوفيتش أنه لم يكن قد حصل على نتيجة الفحص الذي خضع له وحضر في اليوم التالي (17 ديسمبر/كانون الأول) في بلغراد، حفلاً لتكريم لاعبين صرب شباب من دون وضع كمامته، وفقاً لصور منشورة صادرة عن اتحاد كرة المضرب الصربي على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما أنه خضع لجلسة تصوير مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية بعد يومين، أي في 18 من الشهر المذكور، وفق ما ذكرت الصحيفة بنفسها.

وأكد ديوكوفيتش أنه قبل لقائه مع اللاعبين الصرب الشبان كان قد خضع لفحص جديد جاءت نتيجته سلبية، وقال مدافعاً عن نفسه "لم أكن أشعر بأي عوارض وكنت في حالة جيدة، لم أكن حينها علمت بنتيجة فحصي الإيجابي قبل نهاية ذلك الحدث".

جدل سياسي

ومع تفشّي متحوّر أوميكرون في صفوف الأستراليين، أحدث رفض ديوكوفيتش تلقي اللقاح جدلاً كبيراً.

ويحمل النزاع القانوني مع ديوكوفيتش خلفيات سياسية في بلد عاش على مدى عامين أصعب القيود في العالم لمواجهة تفشي كوفيد-19 ويستعد للانتخابات العامة في مايو/أيار.

وقال زعيم حزب العمّال المعارض أنتوني ألبانيزي في مقابلة الخميس "لأستراليا سياسة تقضي بعدم السماح لغير الملقحين بدخول البلاد. من غير المفهوم كيف وصلنا إلى هذه المرحلة".

وأضاف: "كيف تمكّن نوفاك ديوكوفيتش من القدوم إلى هنا؟".

ومع ارتفاع عدد حالات دخول المستشفيات في ملبورن، أعلنت ولاية فيكتوريا الخميس أنها ستحدّ من الطاقة الاستيعابية للملاعب بنسبة 50%.

ويتعيّن على جماهير البطولة التي تنطلق الاثنين تلقي اللقاح أو الحصول على إعفاء طبي.