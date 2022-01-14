أطلق المغرب، الجمعة، العلامة الوطنية الرقمية "موروكو تيك"؛ لمساعدة قطاعات البلاد المختلفة في عملية تحولها الرقمي.

جاء ذلك وفق بيان لوزارة "الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة".

وقالت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة؛ إن المغرب عازم على "ترسيخ مكانته كمحور رقمي جهوي، لاسيما من خلال تثمين نقاط قوته كوجهة تكنولوجية".

وتطمح علامة "موروكو تيك" إلى خلق دينامية عالمية، تستفيد منها جميع المنظومات القطاعية المغربية في تحولها الرقمي، وفق البيان.

كما تمثل "موروكو تيك" رؤية تسويقية للمغرب كمنتج للتكنولوجيا المتميزة ووجهة استثمارية رائدة بالمنطقة، ويراهن عليها لتسريع وتيرة تحول تكنولوجي ناجح في خدمة تنمية مستدامة وشاملة للمجتمع والاقتصاد المغربي.‎

وجاءت المبادرة، حسب البيان، نتيجة استراتيجية تعبئة وتعاون بين مختلف الفاعلين بالمنظومة الرقمية المغربية في القطاعين العام والخاص.

يذكر أن المبادرة جرى إطلاقها من قبل الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وبتعاون مع اتحاد فيدرالية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المرحلة، وبشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، و"جمعية مستخدمي أنظمة المعلومات" ومؤسسة "تكنوبارك الدار البيضاء".