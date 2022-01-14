سياسة
2 دقيقة قراءة
"موروكو تيك".. علامة رقمية يطلقها المغرب كمنتِج للتكنولوجيا
المغرب يطلق العلامة الوطنية الرقمية "موروكو تيك"؛ لمساعدة قطاعات البلاد المختلفة في عملية تحولها الرقمي. وتمثل "موروكو تيك" رؤية تسويقية للمغرب كمنتِج للتكنولوجيا المتميزة ووجهة استثمارية رائدة بالمنطقة.
"موروكو تيك".. علامة رقمية يطلقها المغرب كمنتِج للتكنولوجيا
تمثل "موروكو تيك" رؤية تسويقية للمغرب كمنتج للتكنولوجيا المتميزة / AA
14 يناير 2022

أطلق المغرب، الجمعة، العلامة الوطنية الرقمية "موروكو تيك"؛ لمساعدة قطاعات البلاد المختلفة في عملية تحولها الرقمي.

جاء ذلك وفق بيان لوزارة "الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة".

وقالت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة؛ إن المغرب عازم على "ترسيخ مكانته كمحور رقمي جهوي، لاسيما من خلال تثمين نقاط قوته كوجهة تكنولوجية".

وتطمح علامة "موروكو تيك" إلى خلق دينامية عالمية، تستفيد منها جميع المنظومات القطاعية المغربية في تحولها الرقمي، وفق البيان.

كما تمثل "موروكو تيك" رؤية تسويقية للمغرب كمنتج للتكنولوجيا المتميزة ووجهة استثمارية رائدة بالمنطقة، ويراهن عليها لتسريع وتيرة تحول تكنولوجي ناجح في خدمة تنمية مستدامة وشاملة للمجتمع والاقتصاد المغربي.‎

وجاءت المبادرة، حسب البيان، نتيجة استراتيجية تعبئة وتعاون بين مختلف الفاعلين بالمنظومة الرقمية المغربية في القطاعين العام والخاص.

يذكر أن المبادرة جرى إطلاقها من قبل الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وبتعاون مع اتحاد فيدرالية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المرحلة، وبشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، و"جمعية مستخدمي أنظمة المعلومات" ومؤسسة "تكنوبارك الدار البيضاء".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us