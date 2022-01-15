اتهمت الولايات المتحدة الجمعة روسيا بإرسال عناصر إلى أوكرانيا لتنفيذ عمليات "تخريب" تهدف إلى إيجاد "ذريعة" لعملية غزو، وهو ما زاد من حدة التوتر في وقت ألقت كييف باللائمة على موسكو في هجوم إلكتروني على وزاراتها.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي خلال شرحها معلومات استخبارية تؤكد واشنطن أنها حصلت عليها: "لدينا معلومات تشير إلى أن روسيا جهزت بالفعل مجموعة عناصر لتنفيذ عملية مموهة في شرق أوكرانيا".

وأضافت: "العناصر مدرّبون على حرب المدن واستخدام المتفجرات لشن عمليات تخريب" ضد قوات تعمل بالوكالة لصالح روسيا.

وتابعت ساكي بأن المخابرات الأمريكية تعتقد أن روسيا يمكن أن تبدأ تلك العمليات قبل أسابيع من الغزو العسكري الذي قد يبدأ بين منتصف يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط.

وسبق لروسيا أن نفت وجود أي خطط لغزو أوكرانيا وسرعان ما نفت التصريحات الأمريكية الأخيرة التي وصفها المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بأن "لا أساس لها من الصحة".

تزامناً قال مسؤولان أمريكيان الجمعة إنه إذا اختارت روسيا تصعيد الأزمة في شأن أوكرانيا، فيمكن للولايات المتحدة أن تلجأ إلى مجلس الأمن الدولي، مؤكدين أن واشنطن لا تزال تفضل تسوية الملف دبلوماسياً.

اتفاق مع "الأطلسي"

وأعلن حلف شمال الأطلسي الجمعة نيّته توقيع اتفاق مع أوكرانيا لتعزيز تعاونهما في مجال مكافحة الهجمات السيبرانية، بعد ساعات من تعرّض مواقع إلكترونية حكومية في أوكرانيا لهجوم معلوماتي كبير.

ويتمحور الاتفاق الذي سيُوقّع "في الأيام المقبلة" حول منح "أوكرانيا حقّ الوصول إلى منصّة تابعة للأطلسي لمشاركة معلومات بشأن البرامج الخبيثة"، حسب ما قال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ في بيان.

وأوضح ستولتنبرغ أن خبراء من الأطلسي موجودون في أوكرانيا يقدّمون "دعماً ميدانياً للسلطات الأوكرانية".

ويأتي ذلك بعدما كشفت أوكرانيا الجمعة أن هجوماً معلوماتياً كبيراً استهدف عدداً من المواقع الإلكترونية الحكومية.

ولا تزال ملابسات هذا الهجوم مجهولة. وأعلنت أوكرانيا الجمعة أن لديها "مؤشرات أولية" على تورط محتمل لأجهزة الاستخبارات الروسية في الهجوم.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية وليغ نيكولينكو عبر تويتر: "حصل جهاز الأمن الأوكراني على مؤشرات أولية إلى أن مجموعات من القراصنة المرتبطين بالاستخبارات الروسية قد تكون وراء الهجوم الإلكتروني الكبير الذي وقع اليوم".

وحسب بيان صادر عن جهاز الأمن (إس بي يو) استهدفت الهجمات التي نُفذت ليل الخميس-الجمعة 70 موقعاً إلكترونياً حكومياً.

"تحضّروا للأعظم"

وسارع الاتحاد الأوروبي إلى إدانة الهجوم في ظلّ أجواء متوترة بين روسيا والدول الغربية التي تخشى أن تغزو القوات الروسية أوكرانيا.

وصرّح مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بأن كلّ الإمكانات حشِدت لمساعدة كييف، قائلاً: "لكم أن تتصوّروا من فعل الأمر"، من دون مزيد من التوضيحات.

وقال أندري إيرماك رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية من جهته إن الاستخبارات الغربية والأوكرانية ترجّح أن تكون الهجمات المعلوماتية جزءاً من مخطّط يرمي إلى "زعزعة الاستقرار في أوكرانيا".

واتّهمت أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون موسكو مراراً بشنّ هجمات معلوماتية منسّقة على مواقع إلكترونية وبنى تحتية تابعة لهم، الأمر الذي نفته روسيا.

وأكّدت أوكرانيا الجمعة أنها لم تتكبّد أضراراً جسيمة جرّاء هذا الهجوم "واسع النطاق" الذي طال مواقع إلكترونية لوزارات عدة.

ونشر مدبّرو هذا الهجوم رسالة تهديد بالأوكرانية والروسية والبولندية على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الخارجية الأوكرانية.

وجاء في الرسالة المرفقة برموز عدة بينها علم أوكراني مشطوب: "أيها الأوكرانيون، تهيّبوا وتحضّروا للأعظم. فكلّ بياناتكم الشخصية قد حمّلت من الشبكة".

ونفت السلطات من جهتها أيّ سرقة للبيانات.

وأكّد جهاز الأمن الأوكراني أن "محتوى المواقع لم يتبدّل ولم تسجَّل تسريبات لبيانات شخصية"، مشيراً إلى أن المواقع الإلكترونية عُطّلت عن قصد لتفادي "اتّساع نطاق الهجمات".

ويرى البعض في هجوم معلوماتي واسع النطاق يطال بنى تحتية أساسية في أوكرانيا بهدف زعزعة الاستقرار مؤ شّراً ينذر بغزو عسكري وشيك.

وتعرّضت أوكرانيا مراراً لهجمات معلوماتية في السنوات الأخيرة نُسبت إلى روسيا، طالت مثلاً بنى تحتية أساسية في 2017 وشبكة الكهرباء في 2015.

وفي أكتوبر/تشرين الأول وجّه القضاء الأمريكي الاتهام إلى ستة عملاء من الاستخبارات الروسية العسكرية في سياق هذه الهجمات المعلوماتية وغيرها من عمليات القرصنة المنفّذة حول العالم.

مناورات عسكرية

وعام 2015 تسبّب هجوم معلوماتي منسوب إلى روسيا بقطع التيّار الكهربائي لساعات طويلة غرب أوكرانيا.

ويأتي الهجوم المعلوماتي الجديد إثر جلسات محادثات عدة بين مسؤولين روس وغربيين عُقدت في الأيام الأخيرة لنزع فتيل الأزمة، من دون إحراز تقدم.

واقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اجتماعاً ثلاثياً مع نظيريه الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين يُعقد افتراضياً، في مسعى إلى نزع فتيل الأزمة عند الحدود بين أوكرانيا وروسيا، حسب ما كشف إيرماك.

وسبق أن أعلنت روسيا أنها لا ترى سبباً لإجراء جولة محادثات جديدة مع الدول الغربية "في الأيام المقبلة"، مؤكدة أن لا "نيّة" لديها لغزو جارتها.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية الجمعة صوراً لمناورات عسكرية على بعد نحو خمسين كيلومتراً من الحدود الأوكرانية بمشاركة 2500 جندي ونحو مئة دبّابة.

وكانت روسيا ضمّت إلى أراضيها شبه جزيرة القرم بعد ثورة مؤيّدة للغرب سنة 2014 في أوكرانيا.

وتعدّ موسكو الراعي العسكري للانفصاليين الموالين لها الذين يتحاربون مع القوات الأوكرانية في شرق البلاد منذ 2014.