سياسة
2 دقيقة قراءة
مستشارة الأمم المتحدة: أجريت مباحثات مثمرة في أنقرة حول ليبيا
عقدت مستشارة الأمم المتحدة الخاصة بليبيا ستيفاني وليامز "مباحثات مثمرة" مع نائب وزير الخارجية التركي سيدات أونال والمبعوث التركي الخاص السفير جان ديزدار حول تطورات ليبيا السياسية في العاصمة التركية أنقرة.
مستشارة الأمم المتحدة: أجريت مباحثات مثمرة في أنقرة حول ليبيا
مستشارة الأمم المتحدة الخاصة بليبيا ستيفاني وليامز / AA
15 يناير 2022

قالت مستشارة الأمم المتحدة الخاصة بليبيا ستيفاني وليامز إنها عقدت "مباحثات مثمرة" حول تطورات ليبيا السياسية في العاصمة التركية أنقرة.

وقالت وليامز الجمعة في تغريدة على حسابها بتويتر: "عقدت مباحثات مثمرة للغاية اليوم في أنقرة مع سعادة نائب وزير الخارجية التركي السيد سيدات أونال وسعادة المبعوث الخاص السفير السيد جان ديزدار".

وأضافت: "تبادلنا وجهات النظر حول التطورات السياسية في ليبيا والعملية الانتخابية وسبل المضي قدماً".

ولفتت وليامز إلى أنه جرى خلال المباحثات "الاتفاق على أهمية وجود دعم إقليمي ودولي متماسك وشامل لليبيا يقوم على البناء على التقدم المحرز في الحوار الليبي-الليبي".

وأردفت: "كما شددنا على ضرورة تعزيز روح التوافق بين الأطراف الليبية من أجل الصالح العام للبلاد".

وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية حول قانون الانتخاب ودور القضاء في العملية الانتخابية تعذر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كانت مزمعة في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.

وحتى الآن لم يُتَّفق على تاريخ جديد للانتخابات، إذ اقترحت مفوضية الانتخابات الليبية تأجيلها إلى 24 يناير/كانون الثاني الجاري، فيما اقترح مجلس النواب (البرلمان) إجراءها بعد 6 أشهر.

ويأمل الليبيون أن يساهم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في إنهاء صراع مسلح عانى منه لسنوات بلدهم الغني بالنفط.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us