قالت مستشارة الأمم المتحدة الخاصة بليبيا ستيفاني وليامز إنها عقدت "مباحثات مثمرة" حول تطورات ليبيا السياسية في العاصمة التركية أنقرة.

وقالت وليامز الجمعة في تغريدة على حسابها بتويتر: "عقدت مباحثات مثمرة للغاية اليوم في أنقرة مع سعادة نائب وزير الخارجية التركي السيد سيدات أونال وسعادة المبعوث الخاص السفير السيد جان ديزدار".

وأضافت: "تبادلنا وجهات النظر حول التطورات السياسية في ليبيا والعملية الانتخابية وسبل المضي قدماً".

ولفتت وليامز إلى أنه جرى خلال المباحثات "الاتفاق على أهمية وجود دعم إقليمي ودولي متماسك وشامل لليبيا يقوم على البناء على التقدم المحرز في الحوار الليبي-الليبي".

وأردفت: "كما شددنا على ضرورة تعزيز روح التوافق بين الأطراف الليبية من أجل الصالح العام للبلاد".

وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية حول قانون الانتخاب ودور القضاء في العملية الانتخابية تعذر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كانت مزمعة في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.

وحتى الآن لم يُتَّفق على تاريخ جديد للانتخابات، إذ اقترحت مفوضية الانتخابات الليبية تأجيلها إلى 24 يناير/كانون الثاني الجاري، فيما اقترح مجلس النواب (البرلمان) إجراءها بعد 6 أشهر.

ويأمل الليبيون أن يساهم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في إنهاء صراع مسلح عانى منه لسنوات بلدهم الغني بالنفط.