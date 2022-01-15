سياسة
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رغم عقوبات واشنطن.. كوريا الشمالية تختبر إطلاق صاروخ من قطار
اختبرت بيونغيانغ إطلاق صاروخ من قطار خلال تدريبات على الإطلاق، في ظلّ توجه أمريكي لفرض عقوبات جديدة عليها في أعقاب سلسلة من تجارب الأسلحة في الآونة الأخيرة.
رغم عقوبات واشنطن.. كوريا الشمالية تختبر إطلاق صاروخ من قطار
كوريا الشمالية تختبر إطلاق صاروخ من قطار خلال تدريبات على الإطلاق / Reuters
15 يناير 2022

قالت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية السبت إن بيونغيانغ اختبرت إطلاق صاروخ من قطار خلال تدريبات على الإطلاق أمس، في ظلّ توجه أمريكي لفرض عقوبات جديدة عليها في أعقاب سلسلة من تجارب الأسلحة في الآونة الأخيرة.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن صاروخين باليستيّين قصيري المدى قطعا مسافة تبلغ نحو 430 كيلومتراً بارتفاع بلغ في أقصاه 36 كيلومتراً بعد إطلاقهما باتجاه الشرق بمحازاة الساحل الشمالي الغربي لكوريا الشمالية.

ولم تذكر وكالة الأنباء المركزية الكورية مدى الصاروخين أو مسارهما، لكنها قالت إن تدريب الإطلاق يهدف "إلى التحقق والحكم على كفاءة إجراءات عمل النظام المحمول بالسكك الحديدية".

واختبرت بيونغيانغ لأول مرة نظام الإطلاق من قطارات في سبتمبر/أيلول الماضي، وصُمم قوةً مضادة لأي قوى مهددة.

ومنذ بداية العام أطلقت كوريا الشمالية ثلاثة صواريخ باليستية في تعاقب سريع على نحو غير مألوف لاختبارات الأسلحة. وشمل الإطلاقان السابقان صاروخين وصفتهما وسائل الإعلام الرسمية بأنهما "أسرع من الصوت" قادران على التحرك بسرعة عالية وعلى المناورة بعد الإطلاق.

وقبل ساعات من اختبار الإطلاق الأخير انتقدت كوريا الشمالية الولايات المتحدة لفرضها عقوبات جديدة رداً على اختبارات الصواريخ، واصفة ذلك بأنه "استفزاز" وأنذرت برد فعل قوي.

كانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن فرضت يوم الأربعاء أول عقوبات من جانبها على كوريا الشمالية، وطالبت مجلس الأمن الدولي بإدراج أفراد وكيانات من كوريا الشمالية في القائمة السوداء.

ودافعت بيونغيانغ عن تجاربها الصاروخية معتبرة أنها حق مشروع للدفاع عن النفس، واتهمت واشنطن بتعمد تصعيد الوضع بفرض عقوبات جديدة.

ولم يحضر زعيم البلاد كيم جونغ أون اختبار الإطلاق. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن قيادة الجيش أمرت بإجراء الاختبار "خلال مدة زمنية قصيرة"، مضيفة أن النظام استهدف بدقة الهدف المحدد على الساحل الشرقي "بصاروخين موجهين".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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