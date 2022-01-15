سياسة
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للمرة الثانية في 3 أشهر.. طائرة حفتر تهبط في إسرائيل
أفادت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية السبت بأن متابعين لحركة الطيران الدولية رصدوا الطائرة الخاصة بحفتر وقد حطت في مطار ديفيد بن غوريون في تل أبيب الجمعة، وتعد هذه المرة الثانية التي تحط فيها الطائرة في تل أبيب خلال أقل من 3 أشهر، حسب إعلام عبري.
للمرة الثانية في 3 أشهر.. طائرة حفتر تهبط في إسرائيل
طائرة حفتر مكثت في المطار الإسرائيلي ساعتين قبل أن تقلع مجدداً من دون تحديد وجهتها
15 يناير 2022

حطت طائرة تابعة الجنرال المتقاعد خليفة حفتر في مطار بن غوريون الإسرائيلي للمرة الثانية خلال أقل من 3 أشهر، حسب إعلام عبري.

وقالت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "مكان" السبت إن متابعين لحركة الطيران الدولية رصدوا الجمعة الطائرة الخاصة بحفتر وقد حطت في مطار ديفيد بن غوريون في تل أبيب.

وأضافت أن طائرة حفتر مكثت في المطار الإسرائيلي ساعتين قبل أن تقلع مجدداً من دون تحديد وجهتها.

ولم تحدد القناة الإسرائيلية من كان على متن الطائرة ومن التقاه في إسرائيل أو الهدف من الزيارة، إلا أن المراسل العسكري لقناة "كان" الرسمية إيتاي بلومنتال قال الجمعة في تغريدة على حسابه بتويتر إن طائرة حفتر الخاصة (P4-RMA) حطت في مطار بن غوريون "بعد توقف دبلوماسي في قبرص".

وأضاف بلومنتال مستدلاً بصور لشركة "فلايت رادار" المتخصصة في متابعة حركة الطيران: "بعد ساعتين على الأرض أقلعت الطائرة عائدة إلى قبرص" من دون تفاصيل إضافية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تصل فيها طائرة حفتر الخاصة إلى مطار "بن غوريون".

وفي 2 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حطت طائرة حفتر في المطار الإسرائيلي وكان على متنها نجله "صدام"، حسب ما أفادت به وسائل إعلام عبرية.

ومن أصل 22 دولة عربية تقيم 6 دول فقط هي مصر والأردن والبحرين والإمارات والسودان والمغرب علاقات رسمية معلنة مع إسرائيل التي ترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

والأربعاء نفى رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة صحة "شائعات" عن لقائه مسؤولين إسرائيليين في الأردن، مشدداً في بيان مقتضب لحكومته على أن "ذلك لم يحدث ولن يحدث في المستقبل وموقفنا ثابت وواضح من القضية الفلسطينية".

وجاء بيان الحكومة رداً على تقرير لقناة "العربية الحدث" جاء فيه أن "الدبيبة بحث مع رئيس جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) في عمان تطبيع العلاقات بين ليبيا وإسرائيل"، من دون أن تحدد تاريخاً للقاء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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