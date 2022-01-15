افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت، مصنعاً للورق في ولاية أيدن غربي البلاد، يهدف إلى إلغاء استيراد هذه المادة.

وقال أردوغان في كلمة خلال الحفل إنّ المصنع الجديد سينهي واردات الورق إلى تركيا والبالغة قيمتها 250 مليون دولار سنوياً، وفي الوقت ذاته سيصدّر ورقاً بقيمة 200 مليون دولار سنوياً.

وأشار إلى أنّ حكومة بلاده لا تميّز بين مستثمر محلّي أو أجنبي، وتقف إلى جانب كل من يثق بالاقتصاد التركي.

وأضاف أنّ تركيا ليست دولة تشتري الطماطم عبر بيع مصانعها، كما تدّعي المعارضة، بل على العكس تماماً، تحوَّلت إلى مركز تصنيع إقليمي لإفريقيا وآسيا وأوروبا.