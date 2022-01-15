سياسة
2 دقيقة قراءة
تويتر يغلق حساب خامنئي لنشره مقطعاً يحاكي اغتيال ترمب
تويتر يغلق حساب المرشد الإيراني علي خامنئي، بسبب نشره فيديو لعملية اغتيال افتراضية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب. وكان حساب خامنئي قد نشر مقطع فيديو بالرسوم المتحركة يحاكي عملية اغتيال لترمب، على خلفية اتهامه بإصدار أمر اغتيال قاسم سليماني.
تويتر يغلق حساب خامنئي لنشره مقطعاً يحاكي اغتيال ترمب
حساب خامنئي نشر مقطع فيديو بالرسوم المتحركة يحاكي عملية اغتيال لترمب / Others
15 يناير 2022

أغلقت منصة تويتر للتواصل الاجتماعي، حساب المرشد الإيراني علي خامنئي، بسبب نشره فيديو لعملية اغتيال افتراضية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.

وكان حساب خامنئي قد نشر مقطع فيديو بالرسوم المتحركة يحاكي عملية اغتيال لترمب، على خلفية اتهامه بإصدار أمر اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني قبل عامين.

وعقب نشر الفيديو، علق تويتر حساب خامنئي لـ"انتهاكه قوانين تويتر".

واغتيل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب قائد هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس مع 10 من مرافقيهم بغارة أمريكية قرب بغداد في 3 يناير/كانون الثاني 2020.

وكانت محكمة تحقيق الرصافة في بغداد قد أصدرت في الـ7 من يناير/كانون الثاني 2021، مذكرة قبض بحق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، بتهمة اغتيال قائد الحرس الثوري الإيراني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي والمرافقين لهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us