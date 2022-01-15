سياسة
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فتح تحقيق في واقعة تسببت في إلغاء إقلاع رحلة لطيران الإمارات.. لماذا ألغيت؟
الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي تفتح تحقيقاً في واقعة أدت إلى إلغاء إقلاع إحدى رحلاتها من مطار دبي هذا الشهر. من جانبه قال متحدث باسم طيران الإمارات إن السلامة أهم أولويات الشركة والواقعة لم تُلحق أي ضرر بالطائرة ولم تتسبب في إصابات لركابها.
فتح تحقيق في واقعة تسببت في إلغاء إقلاع رحلة لطيران الإمارات.. لماذا ألغيت؟
وفق موقع فلايت رادار 24 الإقلاع أُلغي بعد بلوغ الطائرة سرعة 100 عقدة / Reuters
15 يناير 2022

قالت شركة طيران الإمارات السبت إن الهيئة العامة للطيران المدني فتحت تحقيقاً في واقعة أدت إلى إلغاء إقلاع إحدى رحلاتها من مطار دبي هذا الشهر.

وهذا ثاني تحقيق يتعلق بطيران الإمارات خلال أقل من شهر، إذ فتحت السلطات تحقيقاً في ديسمبر/ كانون الأول بعدما لم تُزد طائرة ركاب أخرى من ارتفاعها فور الإقلاع. وهبطت تلك الرحلة بسلام.

وقال متحدث باسم طيران الإمارات إن السلامة أهم أولويات الشركة، مضيفاً أن الواقعة التي أدت إلى إلغاء الإقلاع من مطار دبي في التاسع من يناير/كانون الثاني، لم تُلحق أي ضرر بالطائرة ولم تتسبب في إصابات بين ركابها.

وأضاف أن الرحلة التي كانت متجهة إلى حيدر أباد في الهند تلقت تعليمات "برفض الإقلاع عند المغادرة"، وهو ما جرى "بنجاح تام".

وتابع أن قطاع التحقيق في الحوادث الجوية التابع لهيئة الطيران المدني يحقق أيضاً في الواقعة.

كان موقع فلايت رادار 24 الذي يرصد حركة الطيران قد أعلن أن طائرة من طراز بوينغ 777 بدأت الإقلاع بينما كانت طائرة أخرى من نفس الطراز تمر عبر مدرج الطائرات. وأضاف أن الإقلاع أُلغي بعد بلوغ الطائرة سرعة 100 عقدة.

وتحقق هيئة الطيران المدني بالفعل في ما وصفته شركة طيران الإمارات بأنه "حادث تقني" وقع لرحلة ركاب في 20 ديسمبر/كانون الأول كانت متجهة من دبي إلى واشنطن .

وذكرت مدونة "إير كارنت"، المعنية بأخبار القطاع نقلاً عن موقع "فلايت رادار 24"، أن طائرة الركاب لم تحلق بمستوى الارتفاع المطلوب فور الإقلاع وحلقت على مستوى منخفض غير معتاد فوق أحد الأحياء. وهبطت تلك الرحلة بسلام في الولايات المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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