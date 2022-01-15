سياسة
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تركيا تلغي إلزامية اختبارات كورونا في قطاعات عدة.. ما هي؟
تركيا تنشر تعميماً ينص على إلغاء إلزامية مسحات كورونا (PCR). ووفق التعميم تقرر إعفاء الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح أو لم يكملوا تلقي الجرعات ولم يتعرضوا للإصابة بالفيروس في الـ180 يوماً الأخيرة، من شرط إبراز فحص كورونا في التنقل المحلي.
تركيا تلغي إلزامية اختبارات كورونا في قطاعات عدة.. ما هي؟
تركيا تلغي إلزامية إبراز فحص كورونا (PCR) في التنقل المحلي بين الولايات   / AA
15 يناير 2022

نشرت وزارة الداخلية التركية، تعميماً ينص على إلغاء إلزامية مسحات كورونا (PCR) بناء على توصيات المجلس العلمي التابع لوزارة الصحة.

وجاء في التعميم الصادر السبت، إنه تقرر إعفاء الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح المضاد لكورونا أو لم يكملوا تلقي الجرعات اللازمة ولم يتعرضوا للإصابة بالفيروس في الـ180 يوماً الأخيرة، بشرط إبراز فحص كورونا في التنقل المحلي بين الولايات عبر وسائل النقل الجماعي مثل الطائرات والحافلات والقطارات.

كما تقرر إعفاء هؤلاء الأشخاص من شرط المسحة خلال المشاركة في فعاليات مختلفة مثل الحفلات والسينما والمسرح.

وألغى التعميم شرط المسحة من العاملين في مدارس وزارة التربية مثل المعلمين وسائقي حافلات الطلاب والمستخدمين، وجميع العاملين في الدوائر الحكومية وأماكن العمل الخاصة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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