سياسة
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إيداع الليرة التركية يتخطى 131 ملياراً عقب آلية الحماية من تقلبات سعر الصرف
تضمن الآلية المالية الجديدة المسماة "وديعة الليرة التركية المحمية من تقلّبات أسعار الصرف"، للمودع بالليرة عدم الوقوع ضحية لتقلّبات أسعار الصرف، الأمر الّذي أدّى إلى  تجاوز إيداعات العملة المحلية، وفق الآلية الجديدة، عتبة الـ131 مليار ليرة.
إيداع الليرة التركية يتخطى 131 ملياراً عقب آلية الحماية من تقلبات سعر الصرف
نباتي: انخفض عجز التجارة الخارجية لتركيا بنسبة 7.8% عام 2021 الماضي / AA
15 يناير 2022

أعلن وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي، أنّ إيداعات العملة المحلية وفق الآلية المالية الجديدة، تجاوزت الـ131 مليار ليرة، بحلول مساء الجمعة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها السبت، خلال اجتماع تشاوري لمنظمات المجتمع المدني في ولاية إسطنبول.

والآلية المالية الجديدة المسماة "وديعة الليرة التركية المحمية من تقلّبات أسعار الصرف" تضمن للمودع بالليرة عدم الوقوع ضحية لتقلّبات أسعار الصرف، والحصول على الفائدة المُعلَنة، يُضاف إليها الفرق في سعر الدولار بين وقت الإيداع والسحب.

وأشار نباتي إلى أنّ نظام وديعة الليرة التركية المحميّة من تقلّبات أسعار الصرف وجد استجابة كبيرة للغاية منذ البدء بتطبيقه في 20 ديسمبر/كانون الأوّل الماضي.

وقال: "بحلول مساء الجمعة، تمّ الوصول إلى مبلغ كبير تجاوز الـ131 مليار ليرة (الدولار=13.52 ليرة)، وقد دخلت 10 مليارات ليرة إلى النظام وسطياً في اليوم الواحد".

وأعرب عن أمله في أنّ قيمة الصادرات التركية ستتجاوز الـ250 مليار دولار خلال العام الجاري، بعد أن حقّقت 225 مليار دولار في 2021.

ولفت إلى أنّ عجز التجارة الخارجية لتركيا انخفض بنسبة 7.8 في المئة العام الماضي، ولم تَعُد هناك مشكلة تتعلّق بعجز الحساب الجاري.

وفي 20 ديسمبر/كانون الأوّل الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مؤتمر صحفي بأنقرة، إنّ بلاده ستطلق أداة مالية جديدة تتيح تحقيق مستوى الأرباح المحتملة نفسه للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالليرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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