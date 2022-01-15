سياسة
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مسؤول إيراني: طهران والرياض تستعدان لإعادة فتح سفارتيهما
مسؤول إيراني، يقول إنه في إطار إعادة إحياء العلاقات بين إيران والسعودية يستعد البلدان "لإعادة فتح سفارتيهما". وأضاف أن الأمر سيكون له تداعيات مهمة في "الحد من التوترات الإقليمية من ناحية، وزيادة تماسك العالم الإسلامي من ناحية".
مسؤول إيراني: طهران والرياض تستعدان لإعادة فتح سفارتيهما
إيران / Getty Images
15 يناير 2022

كشف مسؤول إيراني، السبت، أن "طهران والرياض تستعدان لإعادة فتح سفارتيهما".

وقال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، جليل رحيمي جهان أبادي، في تغريدة عبر "تويتر"، إنه "يجري إحياء العلاقات المهمة بين إيران والسعودية، وإن سفارتي البلدين تستعدان لإعادة فتحهما".

وأضاف أن "هذا الأمر الذي سيكون له تداعيات مهمة في الحد من التوترات الإقليمية من ناحية، وزيادة تماسك العالم الإسلامي من ناحية".

والاثنين، أعلنت إيران عن جولة مفاوضات جديدة بينها وبين السعودية في العراق بهدف تسوية الخلافات وعودة العلاقات إلى طبيعتها.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، في إفادة صحفية أسبوعية: إن "الجولة المقبلة من المحادثات بين إيران والسعودية والتي يستضيفها العراق على جدول الأعمال ونحاول أن نواصل المحادثات وعلاقاتنا المستقرة رغم الملفات الخلافية بین البلدین"، حسب ما نقلت وكالة "إرنا" الإيرانية (رسمية).

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كشف وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، في مؤتمر صحفي، عن عقد بلاده جولة رابعة من المفاوضات المباشرة مع إيران، في 21 سبتمبر/أيلول الماضي، قائلاً إنها لا تزال في مرحلتها "الاستكشافية".

وكان العراق أول من كشف عن عقد مفاوضات مباشرة بين طهران والرياض، حيث أعلن الرئيس العراقي، برهم صالح، في مايو/أيار الماضي، أن بلاده استضافت أكثر من جولة حوار بين السعودية وإيران خلال الفترة الماضية.

والعلاقات بين إيران والسعودية مقطوعة منذ مطلع عام 2016، ومنذ اندلاع الثورة الإيرانية عام 1979، تنظر السعودية إلى إيران باعتبارها منافساً لها في المنطقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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