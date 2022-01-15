سياسة
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مسؤول يوناني: أثينا قبلت تقليص مياهها الإقليمية في بحر إيجة
قال نائب وزير الخارجية اليوناني الأسبق كريستوس روزاكيس، إنّ بلاده تراجعت عن توسيع مياهها الإقليمية في بحر إيجة، وقبلت تقليصه من 12 إلى 10 أميال، موضحاً أنّ اليونان بذلت كل ما بوسعها خلال مباحثاتها الاستشارية مع تركيا
مسؤول يوناني: أثينا قبلت تقليص مياهها الإقليمية في بحر إيجة
روزاكيس: اليونان قدّمت مقترحات بنّاءة لتركيا خلال المباحثات الاستشارية بما في ذلك تقليص المياه الإقليمية على 10 أميال / Reuters
15 يناير 2022

قال مسؤول يوناني سابق السبت، إنّ بلاده تراجعت عن توسيع مياهها الإقليمية في بحر إيجة، وقبلت تقليصه من 12 إلى 10 أميال.

وتطرّق نائب وزير الخارجية اليوناني الأسبق كريستوس روزاكيس، في حديثه مع إذاعة محلية، إلى مسار الحوار بين اليونان وتركيا.

وأضاف روزاكيس أنّ اليونان تنازلت عن فكرة توسيع مياهها الإقليمية إلى 12 ميلاً، وقبلت صيغة 10 أميال .

وأوضح أنّ اليونان بذلت كل ما بوسعها خلال مباحثاتها الاستشارية مع تركيا، قائلاً "بذلت اليونان قصارى جهدها لإحياء الحوار مع تركيا".

وأشار إلى أنّ الجانب اليوناني قدّم مقترحات بنّاءة لتركيا خلال المباحثات الاستشارية، بما في ذلك تقليص المياه الإقليمية حتى 10 أميال.

وفي مقابلة تلفزيونية أواخر أغسطس/آب الماضي، قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو "إنّ توسيع اليونان مياهها الإقليمية 12 ميلاً في البحر الأيوني لا يعنينا، أمّا في بحر إيجة فلا يمكنها فعل ذلك، هذا سيكون سبباً للحرب".

يُشار إلى أنّ تركيا واليونان تعقدان مباحثات استكشافية سُميّت لاحقاً بالاستشارية، لبحث المشاكل العالقة بين البلدين في بحر إيجة وشرقي المتوسط وجزيرة قبرص.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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