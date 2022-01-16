أعلن الجيش الأردني الأحد مقتل أحد ضباطه وإصابة 3 جنود في اشتباك مع مهربين على الحدود مع سوريا.

جاء ذلك في بيان نشره الجيش على موقعه الرسمي.

وقال البيان: "في الساعة الرابعة من فجر الأحد (2.00 ت.غ)، وعلى إحدى الواجهات الحدودية الشمالية الشرقية، أطلقت مجموعة من المهربين النار على قوات حرس الحدود، فرُد بالمثل وطبقت قواعد الاشتباك، مما دفع المهربين إلى الفرار داخل العمق السوري".

وأضاف أن "الاشتباك أسفر عن استشهاد النقيب محمد ياسين موسى الخضيرات وإصابة ثلاثة أفراد (جنود) جرى إجلاؤهم إلى مستشفى الملك طلال العسكري وجارية متابعة حالتهم الصحية".

وبين أنه "بعد تفتيش المنطقة ضبطت كميات كبيرة من المواد المخدرة وحولت إلى الجهات المختصة".

وأشار إلى أن "القوات المسلحة الأردنية تتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني".

وشهد الأردن خلال السنوات الماضية مئات محاولات التسلل والتهريب، بخاصة من سوريا في الشمال والعراق في الشرق نتيجة تردي الأوضاع الأمنية في كلا البلدين.