أجلّت السلطات الكويتية الدورة التدريبية الخاصة بالدفعة النسائية الأولى بالجيش، مؤكدة أن التحاق النساء بالجيش سيكون بعد رأي شرعي رسمي.

واعتبر وزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد جابر العلي أن "التمسك بالأحكام والضوابط الشرعية لديننا الإسلامي الحنيف لا مجال فيها للأهواء والآراء والرغبات الشخصية"، لافتاً إلى أن "الدستور الكويتي الذي أقسمنا على المحافظة عليه والعمل بموجب أحكامه، قد جعل الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً للتشريع، وهو ما نحرص عليه في جميع أعمالنا وقراراتنا".

بدورهم شدد الحضور من علماء ومشايخ الدين على "ضرورة مراعاة الضوابط في عمل المرأة ببعض الوظائف الخاصة بالسلك العسكري، وذلك من خلال استفتاء هيئة الإفتاء في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية".

وبعد اللقاء بالجهات المعنية أمر وزير الدفاع بتأجيل إقامة الدورة إلى حين مخاطبة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في هذا الشأن، كما وعد بأن "العمل على التحاق أولى دفعات المتقدمات للجيش الكويتي سوف يكون بعد وصول رد هيئة الإفتاء الرسمي، والنظر فيما يتضمنه من أحكام وضوابط وشروط، يجري أخذها بعين الاعتبار والعمل بمقتضاها".