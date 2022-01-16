سياسة
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المحكمة الأسترالية الفيدرالية تؤيد ترحيل لاعب التنس "المحبط" دجوكوفيتش
أيدت المحكمة الأسترالية الفيدرالية قرار ترحيل نجم التنس الصربي نوفاك دجوكوفيتش غير الملقح ضد كورونا، فيما أعرب اللاعب عن "خيبة أمله"، مؤكداً امتثاله لأمر المحكمة.
المحكمة الأسترالية الفيدرالية تؤيد ترحيل لاعب التنس "المحبط" دجوكوفيتش
أعرب دجوكوفيتش غير الملقح ضد كورونا عن "خيبة أمله الشديدة" من قرار المحكمة الأسترالية / AA
16 يناير 2022

خسر نجم التنس الصربي نوفاك دجوكوفيتش فرصته الأخيرة الأحد في اللعب ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعد رفض المحكمة الفيدرالية الاستئناف ضد قرار ترحيله من أستراليا.

وذكرت شبكة "ABC News" التلفزيونية أن هيئة مؤلفة من 3 قضاة بالمحكمة الفيدرالية أيدت بالإجماع ترحيل دجوكوفيتش بعد سماع قضيته.

وأمس أعادت السلطات الأسترالية احتجاز دجوكوفيتش بعد إلغاء مسؤولين أستراليين تأشيرة دخوله إلى أراضيها للمرة الثانية.

وقال وزير الهجرة الأسترالي أليكس هوك في بيان الجمعة: "اليوم مارست سلطتي بموجب المادة (133ج) من قانون الهجرة لإلغاء التأشيرة التي يحملها السيد نوفاك ديوكوفيتش لأسباب تتعلق بالصحة والنظام العام".

من جانبه أعرب دجوكوفيتش غير الملقح ضد كورونا عن "خيبة أمله الشديدة" من قرار المحكمة الأسترالية.

وقال: "أحترم قرار المحكمة وسأتعاون مع السلطات المعنية في ما يتعلّق بخروجي من البلاد".

قبلها بساعات كانت المحكمة الفيدرالية الأسترالية رفضت استئناف دجوكوفيتش قرار إلغاء تأشيرة دخوله إلى أستراليا وطرده منها الذي أمرت به الحكومة، معتبرة أن الصربي الذي لم يتلقَّ اللقاح المضاد لفيروس كورونا "يشكل خطراً صحياً" وأنه "يمكن أن يشجع المشاعر المناهضة للتلقيح".

وفي معركة استمرت 11 يوماً واستحوذت اهتماماً عالمياً بسبب عدم تلقيحه ضد كوفيد-19 وسلوكه في عملية دخوله إلى أستراليا، ألغيت تأشيرة دجوكوفيتش في مطار ملبورن، استعادها بعد قضية إجرائية قبل أن تلغى مرة ثانية من قبل وزير الهجرة.

وتابع حامل لقب 20 بطولة كبرى: "أنا غير مرتاح لأن تركيز الأسابيع الماضية انصب عليّ وآمل الآن التمكن من التركيز على اللعبة والبطولة التي أحبّ".

ووصل دجوكوفيتش إلى ملبورن في الخامس من يناير/كانون الثاني الجاري بحثاً عن إحراز اللقب الـ21 في مسيرته الاحترافية، لينفرد بالرقم القياسي الذي يتشاركه راهناً مع غريميه الإسباني رافايل نادال والسويسري روجيه فيدرر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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