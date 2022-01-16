قال رئيس حزب المحافظين البريطاني أوليفر داودن إن من الضروري أن يعالج رئيس الوزراء بوريس جونسون ثقافة حكومته التي نتج عنها إقامة حفلات عديدة للعاملين في مقر إقامته، خلال فترات الإغلاق العام لمكافحة فيروس كورونا.

واعتذر جونسون لحضوره حفلاً في حديقة "داوننج ستريت" في مايو/أيار 2020 عندما طُلب من العاملين في المقر "إحضار مشروباتهم" لإقامة الحفل، في وقت كانت فيه القواعد الصارمة تمنع الجمهور جميع أشكال التقارب الاجتماعي تقريباً.

ووسط غضب شعبي من أن الحكومة لم تلتزم القواعد التي فرضتها على الناس خلال الجائحة فُتح تحقيق داخلي حول هذا الحفل وعدد آخر من الحفلات، من بينها حفلان منفصلان أقيما عشية جنازة الأمير فيليب زوج ملكة بريطانيا.

وقال داودن لهيئة الإذاعة البريطانية BBC الأحد: "نحتاج إلى أن نصل إلى الحقائق، وعندها على رئيس الوزراء الرد بفاعلية ومعالجة ثقافة داوننج ستريت".

من جانبه قال كير ستارمر زعيم حزب العمال البريطاني المعارض إن رئيس الوزراء بوريس جونسون خالف القانون وكذب بشأن الحفلات التي أقيمت خلال الإغلاق العام.

وقال ستارمر لهيئة الإذاعة البريطانية BBC مشيراً إلى اعتذار جونسون أمام البرلمان لحضوره إحدى الحفلات: "أعتقد أنه خالف القانون، أعتقد أنه اقترب كثيراً من الاعتراف بأنه خالف القانون"، وتابع قائلاً:: "أعتقد أنه كذب بعد ذلك بشأن ما حدث".

وتسببت الفضيحة في مطالب باستقالة جونسون، من بينها مطالب من داخل حزب المحافظين، كما أظهرت استطلاعات للرأي تراجعاً كبيراً في شعبية الحزب وتفوق حزب العمال المعارض عليه.