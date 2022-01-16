أكد لبنان، الأحد، أن اتفاقية توريد الغاز إليه تنصّ على أنه مصري وليس إسرائيلياً، نافياً بشكل قاطع ما أورده إعلام عبري بهذا الخصوص.

جاء ذلك في بيان لوزارة الطاقة والمياه اللبنانية، تعقيباً على ما ذكرته قناة 12 الإسرائيلية الخاصة، السبت، بموافقة واشنطن على اتفاقية لتوريد غاز إسرائيلي إلى لبنان.

وقالت الوزارة اللبنانية إن "ما يجري تداوله عن أن الغاز سيكون غازاً اسرائيلياً، هو كلام عار عن الصحة جملةً وتفصيلاً".

ولفتت إلى أن "اتفاقية تزويد الغاز التي يُعمل عليها بين الحكومة اللبنانية والحكومة المصرية، تنص بشكل واضح وصريح على أن يكون الغاز من مصر التي تمتلك كميات كبيرة منه".

وتابعت: "هذا الغاز سيمُرّ عبر الأردن، ومن ثم إلى سوريا، ليصل إلى محطة دير عمار، في شمال لبنان، من أجل التغذية الكهربائية الإضافية للمواطنين اللبنانيين".

وكانت القناة "12" الإسرائيلية الخاصة، قالت السبت، إنّ الولايات المتحدة "وافقت على اتفاقية لتوريد الغاز إلى لبنان، وأعطت الضوء الأخضر للتحرك بهذا الصدد"، مشيرة إلى أن الغاز "سينقل من إسرائيل إلى الأردن، ومن ثم سيورد عبر خط الأنابيب لسوريا ومن هناك إلى لبنان".

ومطلع سبتمبر/أيلول الماضي، اتفق وزراء الطاقة والنفط في لبنان والأردن ومصر والنظام السوري، على "خريطة طريق" لإمداد لبنان بالكهرباء والغاز، لحل أزمة طاقة يعاني منها منذ شهور.

ويعاني لبنان منذ سنوات، أزمة حادة في توفير الكهرباء، وتصاعدت في الأشهر الأخيرة بسبب شح الوقود على إثر الانهيار المالي في البلاد.

وأزمة الوقود في لبنان أحد أبرز انعكاسات الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ أواخر 2019، والتي تسببت بانهيار مالي وشح في النقد الأجنبي اللازم لاستيراد الوقود وغيره من السلع الأساسية.