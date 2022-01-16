سياسة
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حملة "تطهير" واسعة.. طالبان تطرد نحو 3 آلاف من أعضائها بسبب "ممارسات مسيئة"
أعلنت حركة طالبان فصل نحو 3 آلاف من أعضائها متهمين بممارسات مسيئة في عموم أفغانستان، حسب إعلام محلي. وتعتمد اللجنة في الغالب على شكاوى المواطنين والمقاطع المصورة المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي وتقارير عامة الناس حول مخالفات أعضاء طالبان.
حملة "تطهير" واسعة.. طالبان تطرد نحو 3 آلاف من أعضائها بسبب "ممارسات مسيئة"
حركة طالبان تفصل نحو 3 آلاف من أعضائها متهمين بممارسات مسيئة في عموم أفغانستان / AA
16 يناير 2022

أعلنت حركة طالبان فصل نحو 3 آلاف من أعضائها متهمين بممارسات مسيئة في عموم أفغانستان، حسب إعلام محلي.

جاء ذلك في تصريحات لرئيس لجنة التطهير في "إمارة أفغانستان الإسلامية"، لطيف الله حكيمي، اليوم الأحد، بحسب ما نقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية.

وقال حكيمي إنهم حتى الآن فصلوا 2840 شخصاً من المنتسبين لطالبان متهمين بممارسات مسيئة في عموم أفغانستان.

وحسب الوكالة، فإن لجنة التطهير التي دُشّنت، بعد أن سيطرت حركة طالبان على السلطة في أغسطس/آب من العام الماضي، مسؤولة عن التدقيق في أهلية المنتسبين للحركة.

وتعتمد اللجنة في الغالب على شكاوي المواطنين والمقاطع المصورة المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي وتقارير عامة الناس حول مخالفات أعضاء طالبان، وانتهاكهم القانون، وممارساتهم التعسفية.

بدوره، قال حكيمي في تصريحات أمس، إن الأشخاص المفصولين يشوهون سمعة الإمارة الإسلامية وقد فُصلوا في عملية التطهير من أجل بناء جيش وشرطة نظيفين في المستقبل.

وأضاف أن الأعضاء الذين فُصلوا ينحدرون من 14 ولاية أفغانية، لافتاً إلى أن عملية التطهير ستستمر في الولايات الأخرى.

ومنتصف أغسطس/آب 2021، سيطرت حركة طالبان على أفغانستان بالكامل، بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أمريكي من البلاد اكتملت نهاية الشهر ذاته.

ولا تزال دول العالم مترددة في الاعتراف بحكم طالبان، وتربط ذلك بسلوكيات الحركة، لاسيما احترام حقوق الإنسان، وعدم السماح باستخدام أفغانستان "ملاذاً للإرهابيين".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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