قال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، الأحد، إن 50 أسيراً فلسطينياً، في سجون إسرائيل، أصيبوا بفيروس كورونا منذ مطلع العام 2022.

وأوضح النادي في بيان أن الإصابات سُجّلت في سجون "النقب، وريمون، والدامون، وعوفر".

وأوضح أن من بين المصابين 7 أسيرات، إلى جانب الأسير هشام أبو هواش المحتجز في مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي.

وأشار البيان إلى أن عدد الأسرى المصابين بفيروس كورونا في السجون الإسرائيلية وصل 413 منذ بداية الجائحة.

​​​​​​​وحتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2021، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، قرابة 4600، بينهم نحو 500 أسير إداري و34 أسيرة و160 قاصراً، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.