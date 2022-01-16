سياسة
3 دقيقة قراءة
الأمير هاري يطالب بإعادة حراسة الشرطة له في بريطانيا بعد تهديدات "متطرفين"
رفع الأمير هاري دعوى قضائية للإفادة من خدمات شرطيين يغطي نفقاتهم بنفسه لحمايته مع عائلته خلال زيارة بريطانيا، لكنهم غير قادرين على العودة بسبب مخاطر عليهم تشمل خصوصاً تهديدات "متطرفين ونازيين جدد".
الأمير هاري يطالب بإعادة حراسة الشرطة له في بريطانيا بعد تهديدات "متطرفين"
فقد الأمير هاري وزوجته ميغن الحق في الحماية من الشرطة بعد قرارهما الانسحاب من العائلة الملكية عام 2020 / Reuters
16 يناير 2022

رفع الأمير هاري دعوى قضائية للإفادة من خدمات شرطيين يغطي نفقاتهم بنفسه لحمايته مع عائلته خلال زيارة بريطانيا، وفق ما أعلن أحد محاميه.

وفقد دوق ساسكس هاري وزوجته ميغن الحق في الحماية من الشرطة في بريطانيا بعد قرارهما الانسحاب من العائلة الملكية عام 2020. ويعيش الزوجان حالياً في كاليفورنيا مع طفليهما آرتشي وليليبيت.

وقال ممثل قانوني عن هاري إن الأمير يرغب في اصطحاب طفليه معه إلى بلده لكنه غير قادر وعائلته على العودة بسبب مخاطر عليهم تشمل خصوصاً تهديدات "متطرفين ونازيين جدد".

وفي صيف 2021، "كان أمنه في خطر بسبب غياب حماية الشرطة عندما غادر حدثاً خيرياً"، وفق الممثل القانوني. وقد تعرّضت سيارة هاري للملاحقة من جانب صيادي صور مشاهير في لندن في 30 يونيو/حزيران بعد لقاء مع أطفال مرضى.

هذا المسار القضائي الذي أطلقه هاري في سبتمبر/أيلول والرامي إلى إعادة درس قرار صادر عن وزارة الداخلية، قد يُحرج العائلة الملكية التي تواجه أصلاً تهديداً بملاحقة الأمير أندو ثاني أبناء الملكة إليزابيث الثانية، قضائياً في الولايات المتحدة بتهمة الاعتداء الجنسي.

وللحفاظ على العائلة الملكية، حرمت الملكة قبل أيام ابنها أندرو من أي دور رسمي وجردته من ألقابه العسكرية، فيما تعلو أصوات للمطالبة بتضمينه نفقات حراسته الشخصية.

وأكد ممثل الأمير هاري في بيان لوكالة "بي أيه" للأنباء أن "بريطانيا ستبقى دائماً وطن الأمير هاري وبلداً يريد أن تكون زوجته وأطفاله بأمان فيه".

ولم تلتقِ بعد ليليبيت (وهو لقب الملكة إليزابيت خلال طفولتها)، البالغة سبعة أشهر، بعد جدها الأمير تشارلز ووالدته إليزابيث الثانية.

وتعود آخر زيارة للأمير هاري إلى بريطانيا إلى الصيف الفائت عندما شارك في الأول من يوليو/تموز في إزاحة الستار عن تمثال والدته ديانا التي توفيت في باريس عام 1997 في حادث سيارة بعد مطاردتها من قناصي صور مشاهير.

وقال ناطق باسم الحكومة إن النظام المتصل بحماية الشخصيات "دقيق ومتناسق"، من دون الإدلاء بتفاصيل عن هذه الإجراءات ولا عن المسار القضائي الذي أطلقه هاري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us