سياسة
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لبنان.. أزمة الوقود تصل إلى الإنترنت وتتسبب بقطع خدماته عن بعض المناطق
تعطلت خدمات الإنترنت في لبنان، الأحد، بسبب نقص مادة المازوت، مضيفة خدمة أساسية أخرى إلى قائمة تبعات الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد.
لبنان.. أزمة الوقود تصل إلى الإنترنت وتتسبب بقطع خدماته عن بعض المناطق
لبنان يواجه انقطاعاً في خدمات الإنترنت وسط أزمة وقود / Reuters
16 يناير 2022

تعطلت خدمات الإنترنت في لبنان الأحد بسبب نقص المازوت، مضيفة خدمة أساسية أخرى إلى قائمة تبعات الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد.

كتب رئيس شركة أوجيرو لخدمات الإنترنت الحكومية، عماد كريدية، على تويتر، إنه ابتداء من ساعة مبكرة من يوم الأحد سينفد المازوت بمحطة المزرعة الرئيسية في غرب بيروت، وستتوقف عن العمل.

وقال التليفزيون "الجديد" إن الانقطاع أثّر على أكثر من 26 ألف مشترك، بما في ذلك غرف عمليات الأمن العام في البلاد.

وبحلول منتصف نهار الأحد، تبرع أحد السكان بالمازوت، ما سمح للمحطة بالعمل مرة أخرى، على حد قوله.

في غضون ذلك، كان حي آخر في شرق بيروت، هو حي الأشرفية، يعاني من نفاد المازوت ويعمل بالبطاريات.

وقال كريدية للقناة التلفزيونية ”الوضع لا يطاق”.

ويشهد لبنان ساعات قليلة فقط من الكهرباء الحكومية يومياً، ويعتمد السكان على شبكة من المولدات الخاصة التي تعمل بوقود المازوت.

وغالباً ما يخلّف هذا الوضع الأحياء في ظلام دامس لساعات. وفي الوقت ذاته، يتعين على السكان سداد تكاليف خدمات باهظة لمشغلي المولدات، والتي تتغير بانتظام مع تفاقم الأزمة.

يُشار إلى أن خدمات الإنترنت والاتصالات باهظة الثمن بالفعل في لبنان. ففي عام 2019، أثارت ضريبة فرضت على خدمات تطبيق واتس آب احتجاجات على مستوى البلاد تحولت إلى إدانة للنخبة السياسية بأكملها.

ويعاني البلد المعتمد على الاستيراد أيضاً نقصاً في الأدوية، ما يجعل المرضى يعتمدون على السوق السوداء والأدوية المهربة لتبرعات المغتربين اللبنانيين ومنظمات المجتمع المدني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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