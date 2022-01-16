سياسة
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اشتباه بوقوف معتدين خلف حريق طال مسجداً في ألمانيا
فتحت شرطة مدينة شيمنيتز الألمانية تحقيقاً موسعاً بشأن حريق طال مسجداً تابعاً للاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية مبينة أنها تقف على احتمالية وقوف معتدين أيضاً وراء الحادثة.
اشتباه بوقوف معتدين خلف حريق طال مسجداً في ألمانيا
الشرطة الألمانية في أحد المساجد بعد الاعتداء عليه - صورة أرشيفية / AA
16 يناير 2022

أعلنت شرطة مدينة شيمنيتز الألمانية، عن فتح تحقيق موسع حول حريق طال مسجداً تابعاً للاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية (ديتيب)، مبيناً أنها تقف على احتمالية وقوف معتدين أيضاً وراء الحادثة.

وأضافت في بيان، الأحد، أن حريقاً اندلع في مسجد الفاتح بالمدينة، السبت في الساعة 23:00 حسب التوقيت المحلي.

وأشار البيان إلى أن التحقيق يقف على احتمالات عدة حول أسباب الحريق، بينها الإحراق العمد.

وفي حديثه لوكالة الأناضول، قال أنيس سزغي، رئيس جمعية مسجد الفاتح التا بع لـ"ديتيب"، إن المسجد مغلق حالياً للعبادة، بسبب الأضرار التي خلفها الحريق.

وأضاف أنهم لا يملكون في الوقت الراهن معلومات دقيقة حول أسباب اندلاع الحريق.

وأشار إلى تلقيهم رسائل تهديد بين الحين والآخر، توضع في صندوق بريد المسجد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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