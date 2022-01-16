سياسة
2 دقيقة قراءة
شاهد | فلسطينيون يتصدون لمستوطنين اقتحموا قريتين شمالي الضفة الغربية
اقتحم مستوطنون إسرائيليون قريتين شمالي الضفة الغربية واعتدوا على ممتلكات الفلسطينيين، واندلعت مواجهات في المكان خلال تصدي الفلسطينيين للاقتحام.
شاهد | فلسطينيون يتصدون لمستوطنين اقتحموا قريتين شمالي الضفة الغربية
المستوطنون اقتحموا القريتين واعتدوا على أملاك الفلسطينيين / مواقع التواصل
16 يناير 2022

هاجم مستوطنون إسرائيليون، مساء الأحد، منازل في قريتين فلسطينيين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس بلدية سبسطية شمال غربي نابلس، محمد عازم إن مئات المستوطنين خرجوا في مسيرة مروراً من أراضي سبسطية تجاه مستوطنة "حومش".

وأضاف عازم أن المستوطنين خلال مسيرتهم هاجموا بالحجارة منازل المواطنين ومركباتهم في قرب بلدة سبسطية، ما أسفر عن أضرار مادية.

بدوره، أفاد رئيس مجلس قروي برقة شمال غرب نابلس، زياد أبو عمر، بأن المستوطنين توجهوا إلى مستوطنة "حومش" سيراً على الأقدام، مروراً عبر أراضي قرية برقة.

وأضاف أن المستوطنين اعتدوا على منازل القرية، وخلال محاولة الشبان التصدي لهم، اندلعت مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي وفر الحماية للمستوطنين.

وبيّن أن الجيش الإسرائيلي أطلق قنابل الغاز والصوت والرصاص المعدني والحي، ما أسفر عن إصابات طفيفة بالاختناق.

وتتعرض قرية برقة لاعتداءات من المستوطنين والجيش الإسرائيلي، ما يؤدي إلى نشوب مواجهات مع السكان.

ويحاول مستوطنون إسرائيليون مهاجمة منازل الفلسطينيين في القرية وتنظيم مسيرات للعودة إلى مستوطنة "حومش" المخلاة منذ عام 2005، الواقعة على أراضي قريتي "برقة" و"سيلة الظهر".

وعادة ما يشن مستوطنون اعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق الضفة الغربية، ويقول فلسطينيون إن السلطات الإسرائيلية تتساهل مع المعتدين، ضمن مساعٍ رسمية لتكثيف الاستيطان في الأراضي المحتلة.

ويعيش حوالي 650 ألف إسرائيلي متطرف حالياً في أكثر من 130 مستوطنة جرى بناؤها منذ عام 1967، عندما احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us