ذكرت صحيفة "ذا ميرور" البريطانية الأحد أن رئيس الوزراء بوريس جونسون حضر حفلاً لتوديع مستشاره العسكري قبيل عيد الميلاد 2020، في مفاجأة جديدة بعد حفل "داوننج ستريت" الذي أثار غضباً واسعاً وخضع بسببه جونسون للاستجواب.

وأفادت الصحيفة بأن جونسون ألقى كلمة في الحفل الذي أقيم بمناسبة مغادرة المستشار العسكري الكابتن ستيف هايام، وقد بقي رئيس الوزراء في الحفل "لبضع دقائق"، من أجل توجيه الشكر للمستشار العسكري على الخدمات التي قدمها.

وأضافت الصحيفة أن عدداً صغيراً من موظفي "داوننج ستريت" شاركوا في حفل التوديع لفترة وجيزة.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية، نقلاً عن مصادر لم تكشفها، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خضع للاستجواب على يد "سو جراي" كبيرة موظفي الحكومة، التي تحقق في مزاعم عن خرق تدابير الإغلاق التي فرضتها بريطانيا للحد من تفشي فيروس كورونا.

وقالت الصحيفة إن جونسون أطلع جراي على كل ما يعرفه، وذلك قبيل نشر تقرير خلال هذا الأسبوع.

ويواجه رئيس الوزراء البريطاني انتقادات شديدة لعدم اتباع القواعد خلال الجائحة، عندما حضر تجمعاً في مقر إقامته الرسمي أثناء تدابير الإغلاق الأولى في المملكة المتحدة.

فقبل أيام اعترف جونسون للمرة الأولى بأنه حضر حفلاً في مقره الرسمي بـ"داوننج ستريت" يوم 20 مايو/أيار 2020، عندما كانت القيود السارية تقصر التجمعات على أقل عدد ممكن، وقال إنه يتفهم مشاعر الغضب التي فجرها الكشف عن الحفل، وقدم "اعتذاراً نابعاً من القلب"، لم يمنع المعارضة من المطالبة باستقالته.