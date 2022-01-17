قال فائز صوجو أوغلو رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية إن مشروع خط أنابيب "إيست ميد" لنقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا كان قد ولد ميتاً، مبيناً أنه لم يتفاجأ بسحب واشنطن دعمها عن المشروع.

وأضاف في تصريحات للأناضول أن مشروع "إيست ميد" كان يهدف إلى حشر بلاده وتركيا في زاوية ضيقة شرق المتوسط.

ووصف المشروع بأنه "خطوة عدائية باختصار".

وأوضح أن إطلاق مشروع كهذا لم يكن عقلانياً أبداً، مبيناً أن قبرص التركية لم تتفاجأ من إعلان الولايات المتحدة سحبها الدعم من "إيست ميد".

وأشار إلى أن "إيست ميد" كان مشروعاً يستحيل تحقيق الاستمرارية الاقتصادية فيه.

والجمعة قالت الخارجية الأمريكية إنها لم تعد تمنح الأولوية لمشروع خط أنابيب "إيست ميد"، وإنها بدأت تعطي الأولوية للمشاريع القائمة على الطاقة المتجددة والكهرباء شرق المتوسط.

وفي 3 يناير/كانون الثاني 2019 وقعت قبرص الرومية واليونان وإسرائيل في العاصمة أثينا، اتفاق خط "إيست ميد/EASTMED" لمد أوروبا بالغاز الطبيعي.

وكانت الخارجية التركية انتقدت في يناير/كانون الثاني 2020 اتفاقية "إيست ميد" بين اليونان وقبرص الرومية وإسرائيل، مؤكدة أن مشروعاً في المتوسط يتجاهل تركيا وجمهورية قبرص التركية لن يتكلل بالنجاح.

وقالت الخارجية حينها إن تركيا تمتلك أطول شريط ساحلي مطل على البحر المتوسط في المنطقة، وإن الاتفاق الثلاثي مثال جديد على المحاولات الفاشلة لإقصاء تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية.

ويرمي المشروع المذكور إلى نقل الغاز الطبيعي المستخرج من شرق البحر المتوسط إلى اليونان عبر قبرص ومنها إلى إيطاليا.