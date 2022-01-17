سياسة
2 دقيقة قراءة
خلال شهرين.. العراق يعيد نحو 4 آلاف مهاجر من بيلاروسيا وليتوانيا
تمكن العراق من إعادة نحو 4 آلاف مهاجر كانوا عالقين على الحدود بين بيلاروسيا وليتوانيا وبولندا ولاتفيا منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
خلال شهرين.. العراق يعيد نحو 4 آلاف مهاجر من بيلاروسيا وليتوانيا
السلطات العراقية: "بالتعاون مع مختلف دول الاتحاد الأوروبي ومع ليتوانيا تمكنَّا من إعادة نحو أربعة آلاف عراقي كانوا محاصرين على الحدود" / AP
17 يناير 2022

أعاد العراق نحو أربعة آلاف مهاجر، منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي كانوا عالقين على الحدود بين بيلاروسيا وليتوانيا وبولندا ولاتفيا، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وفق وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الأحد.

وفي 18 نوفمبر/تشرين الثاني بدأت العراق في تسيير رحلات من "مينسك" عاصمة روسيا البيضاء لإعادة مواطنيها، وقد حطت غالبية الطائرات في إقليم كردستان ذاتي الحكم وحيث يتحدر معظم المهاجرين، قبل أن تتابع إلى بغداد.

من جانبه قال وزير الخارجية العراقي خلال مؤتمر صحفي مشترك في بغداد مع نظيره الليتواني غابريليوس لاندسبيرغيس: "بالتعاون مع مختلف دول الاتحاد الأوروبي ومع ليتوانيا، تمكنّا من إعادة نحو أربعة آلاف عراقي كانوا محاصرين على الحدود البيلاروسية-الليتوانية والحدود البيلاروسية-اللاتفية والحدود البيلاروسية-البولونية".

وأضاف: "كانت توجد عشر رحلات من بغداد إلى بيلاروسيا" لإعادتهم.

بدوره أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف أن الوزارة أعادت المهاجرين "خلال الشهرين الماضيين" عبر رحلات جوية، "بينهم 3817 من بيلاروسيا ونحو 112 من ليتوانيا"، وفق حديثه إلى وكالة الصحافة الفرنسية.

ولا تزال مجموعة من العراقيين عالقة في ليتوانيا وفق الوزير، وتعتزم بغداد إعادتهم أيضاً.

لكن "الظروف الجوية القاسية وطبيعة البيئة المعقدة لا تتيح لفرق الإنقاذ معرفة أعدادهم وتحديدها"، وفق ما أوضح المتحدث باسم الخارجية.

من جهته قال الوزير الليتواني: "نريد أن نبلور أفكاراً للتعاون" بين البلدين، مضيفاً: "يوجد كثير من المواضيع ولهذا يجب ألّا نضيع أي فرصة ونحن ننوي أن نبني الثقة بين البلدين".

ومنذ الصيف الماضي حاول آلاف المهاجرين معظمهم من الشرق الأوسط والعراق عبور الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي من بيلاروسيا إلى ليتوانيا ولاتفيا وبولندا.

ويتهم الغرب بيلاروسيا بافتعال هذه الأزمة على الحدود الأوروبية من خلال منح تأشيرات دخول للمهاجرين وإعطائهم وعوداً بأن عبورهم سيكون سهلاً، رداً على عقوبات أوروبية على "مينسك" التي تنفي تلك الاتهامات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us