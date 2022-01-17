سياسة
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الرئيس أردوغان يزور ألبانيا تلبية لدعوة رئيس وزرائها
وصل الرئيس التركي إلى العاصمة الألبانية تيرانا، في زيارة رسمية تلبية لدعوة رئيس الوزراء الألباني. ويتضمن جدول أعمال الرئيس أردوغان افتتاح مسجد "أدهم بيك" العثماني العريق في العاصمة تيرانا إثر ترميمه من قبل الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا).
الرئيس أردوغان يزور ألبانيا تلبية لدعوة رئيس وزرائها
الرئيس أردوغان يزور ألبانيا ويفتتح مسجداً عثمانياً تاريخياً / AFP
17 يناير 2022

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إلى العاصمة الألبانية تيرانا، في زيارة رسمية تلبية لدعوة رئيس الوزراء الألباني إيدي راما.

وكان في استقبال الرئيس أردوغان لدى وصوله إلى مطار العاصمة تيرانا، رئيس الوزراء الألباني إيدي راما. كما جرت في المطار مراسم استقبال رسمية للرئيس التركي، حيث عُزف النشيد الوطني للبلدين.

ومن المقرر أن تشمل المباحثات خلال الزيارة مراجعة العلاقات التركية-الألبانية التي وصلت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بكل أوجهها، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين.

وبمناسبة الزيارة أقيمت مراسم تسليم منازل بنتها تركيا في مدينة لاتش لصالح متضرري الزلزال الذي ضرب ألبانيا عام 2019.

ويتضمن جدول أعمال الرئيس أردوغان افتتاح مسجد "أدهم بيك" العثماني العريق في العاصمة تيرانا إثر ترميمه من قبل الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا).

وكشف مسؤولون في "تيكا" أن ترميم المسجد العثماني استكمل في مارس/آذار 2018 وافتتح للعبادة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومن المقرر أن يجري افتتاحه رسمياً خلال زيارة أردوغان إلى ألبانيا. ويعد مسجد "أدهم بيك" أحد رموز العاصمة الألبانية تيرانا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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