سياسة
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مواصلاً هبوطه.. انخفاض معدل المواليد بالصين إلى مستوي قياسي عام 2021
انخفض معدل المواليد في الصين مجدداً مواصلاً هبوطه ليصل إلى 8.52 للألف في 2020 .
مواصلاً هبوطه.. انخفاض معدل المواليد بالصين إلى مستوي قياسي عام 2021
عام 2016 ألغت الصين سياسة إنجاب طفل واحد التي تتبعها منذ عقود لترفع الحد إلى طفلين في محاولة لتجنب المخاطر الاقتصادية من تسارع الشيخوخة السكانية / AP
17 يناير 2022

أظهرت بيانات الاثنين أن معدل المواليد في بر الصين الرئيسي انخفض إلى مستوى قياسي عام 2021، مواصلاً اتجاهه الهابط الذي دفع بكين العام الماضي إلى بدء السماح للأزواج بإنجاب ثلاثة أطفال.

وعام 2016 ألغت الصين سياسة إنجاب طفل واحد التي تتبعها منذ عقود لترفع الحد إلى طفلين في محاولة لتجنب المخاطر الاقتصادية من تسارع الشيخوخة السكانية، لكن ارتفاع تكلفة المعيشة في المدن جعل الأزواج يحجمون عن إنجاب المزيد من الأطفال.

ومعدل المواليد المسجل في 2021 بلغ 7.52 لكل ألف شخص هو الأدنى منذ عام 1949 عندما بدأ مكتب الإحصاءات الوطني تسجيل البيانات مما يزيد من الضغوط على المسؤولين لتشجيع السكان على الإنجاب.

وتفيد البيانات بأن معدل النمو الطبيعي للسكان في الصين، أي الذي يستبعد الهجرة، بلغ 0.034% في 2021 وهو أدنى معدل منذ 1960، فيما بلغ معدل المواليد 8.52 للألف في 2020 .

مصدر:TRT عربي - وكالات
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