مني المنتخب الجزائري حامل اللقب بخسارة صادمة أمام غينيا الاستوائية المتواضعة صفر-1 الأحد، ضمن المجموعة الخامسة، فبات يواجه خطر الخروج المبكر من الدور الأول من كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة في الكاميرون، في حين سقطت ساحل العاج في فخ التعادل مع سيراليون 2-2 ضمن المجموعة ذاتها.

وفي المباراة الأولى سجّل استيبان أوبيانغ هدفاً في الدقيقة 70 ليمنح بلاده الفوز ليضع حداً لسلسلة من 35 مباراة بلا خسارة للمنتخب الجزائري وهو رقم قياسي على الصعيد الإفريقي.

وكانت الجزائر سقطت في فخ التعادل السلبي مع سيراليون في مستهل مشوارها في الدفاع عن لقبها، وباتت في حاجة إلى الفوز على ساحل العاج في الجولة الأخيرة من أجل تجنّب الوداع المبكر.

وتصدر المنتخب العاجي ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط أمام الغيني الاستوائي الذي رفع رصيده إلى ثلاث نقاط، وسيراليون ثالثة بنقطتين، بينما تتذيل حاملة اللقب ترتيب المجموعة بنقطة واحدة.

وبعد الانطلاقة المتعثرة في الجولة الأولى بالتعادل مع سييراليون أجرى مدرب "الخضر" جمال بلماضي أربعة تبديلات على التشكيلة التي بدأت المباراة السابقة، فأشرك المدافع جمال بلعمري بدلاً من عبد القادر بدران، وفي الوسط إسماعيل بن ناصر وسفيان بن دبكة، مكان هاريس بلقبلة وياسين براهيمي، وأراح إسلام سليمان الهداف التاريخي للمنتخب، ودفع بدلاً منه بغداد بونجاح الى جانب يوسف بلايلي وجناح مانشستر سيتي رياض محرز.

وسيطر "محاربو الصحراء" منذ صفارة البداية، وبحثوا عن هدف السبق الذي من شأنه أن يسهل المهمة، إلا أن تكتل دفاع الاستوائيين ضيق المساحات، وجاء التهديد الأول عبر بونجاح الذي اخترق وسدد في جسم الحارس الغيني خيسوس أوونو (22)، وسجل بونجاح هدفاً للجزائر ألغي بداعي التسلل على محرز (23).

وكانت تهديدات الغينيين خجولة على مرمى الحارس الجزائري العملاق وهاب رايس مبولحي، إذ ظهر خط الدفاع متماسكاً بوجود بلعمري وزرامي بنسبعيني والظهيرين عيسى مندي ويوسف عطال.

وجاء التهديد الأول للمرمى الجزائري عبر تسديدة لاعب مورسيا الإسباني بابلو غانيت أنقذها مبولحي إلى ركنية (37)، أتبعها مهاجم فوينلابرادا الإسباني إيبان سلفادور بتسديدة من مسافة قريبة مرت بجانب المرمى (40).

وسدد محرز من ركلة حرة مباشرة مرت فوق المرمى (45+1).

وبدأ الغينيون الشوط الثاني بقوة إذ سدد البديل لويس نلافو كرة قوية صدها مبولحي وأبعدها بلعمري قبل أن يتابعها نلافو (49)، وأجرى بلماضي تبديلاً اضطرارياً إثر إصابة بلعمري، فشارك بدلاً منه مهدي تاهرات.

وأنقذ المدافع الاستوائي استيبان أوبيانغ عن خط المرمى رأسية يوسف بلايلي حارماً الجزائر من افتتاح التسجيل (57).

ودفع بلماضي بمهاجم ليون الفرنسي إسلام سليماني ولاعب وسط ميتز الفرنسي فريد بولاية بدلاً من بغداد بونجاح وسفيان فيغولي لتنشيط خط الهجوم بغية خطف الفوزوسدد مندي كرة بعيدة مرت بجوار المرمى (69).

وعلى عكس المجريات افتتح استيبان أوبيانغ التسجيل لغينيا الاستوائية التسجيل بمتابعته الكرة المرتدة من الدفاع الجزائري إلى شباك مبولحي إثر ركلة ركنية من جوزيت ميراندا (70).

ولعب بلماضي ورقة هجومية إضافية بإدخاله ياسين براهيمي بدلاً من بن دبكة، إلا أن الدفاع الغيني المستميت أبقى النتيجة على حالها.