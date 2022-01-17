أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني الإثنين وصول ثلاثة دبلوماسيين إيرانيين إلى السعودية لتمثيل طهران في منظمة التعاون الإسلامي.

وذكر التلفزيون في تقرير أن الدبلوماسيين "وصلوا قبل عدة أيام" وهي المرة الأولى التي تستقبل فيها السعودية دبلوماسيين من إيران منذ نحو ست سنوات.

وعام 2016 قطعت السعودية العلاقات مع إيران بعد أن هاجم متشددون إيرانيون البعثات الدبلوماسية السعودية في بلادهم.

ويعكس هذا التطور إمكانية تحسين العلاقات وتبادل الدبلوماسيين بين إيران والسعودية.

وجاء الإعلان عن وصول دبلوماسيين إيرانيين إلى السعودية في أعقاب جولات تفاوضية عدة بين البلدين بوساطة عراقية بهدف تطبيع العلاقات.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي كشف مسؤول بالخارجية السعودية أن بلاده وافقت على منح تأشيرات لثلاثة دبلوماسيين إيرانيين لتمثيل بلادهم في منظمة التعاون الإسلامي بمدينة جدة.

وفي وقت سابق من اليوم قال سعيد خطيب زاده متحدث وزارة الخارجية الإيرانية للصحفيين إن إيران تركز الآن على إعادة فتح مكاتبها في منظمة التعاون الإسلامي من خلال ثلاثة دبلوماسيين.

وأشار أيضاً إلى أن إيران مستعدة لإعادة فتح سفارتها في السعودية، لافتاً إلى أن الأمر يعود إلى الخطوات التنفيذية للطرف السعودي.