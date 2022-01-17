دفعت السلطات الإسرائيلية بمئات من عناصر الشرطة لمحاصرة منزل عائلة الصالحية الفلسطينية في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.

ويأتي ذلك عقب قرار للمحكمة الإسرائيلية بالقدس، بإخلاء منزل العائلة ووضع اليد على أرضها.

ورصدت كاميرا TRT عربي، استعانة القوات الإسرائيلية الرسمية بما وصفها أهالي الحي "مليشيات المستوطنين"، الذين ساعدوا في عملية إخلاء الأراضي المزمع مصادرتها، بما في ذلك معرض للسيارات ومشتل تمتلكه العائلة.

كما رصدت TRT عربي حركة المستوطنين داخل المشتل، في أثناء عملهم على إخلاء محتوياته ووضعها في شاحنات دفعت بها الشرطة الإسرائيلية للمكان.

وقالت الناشطة في حي الشيخ جراح منى الكرد لـTRT عربي إن "هذه المشاهد تُثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن المستوطنين والسلطات الرسمية الإسرائيلية يد واحدة ضد الفلسطينيين"، مشيرة إلى أن ما يجري "جريمة حرب حقيقية".

ومنذ صباح الاثنين، ترفض عائلة الصالحية مغادرة المنزل وقررت الاعتصام فيه، كما هددت بإحراق المنزل بمن فيه إذا حاولت السلطات الإسرائيلية إخلاءه قسراً، مشيرة إلى أنها لن تسمح "بوقوع نكبة ثانية".

وكانت البلدية الإسرائيلية في القدس أعلنت قرارها إخلاء عائلة صالحية من مشتل ومنزل يعودان إليها، في حي الشيخ جرّاح، لصالح إقامة مدرسة.

وحاولت العائلة منع قرار الإخلاء، ولكن المحاكم الإسرائيلية رفضت في السنوات والأشهر الماضية، الالتماسات التي تقدّمت بها ضد طردها من المشتل والمنزل.

ووصلت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية إلى المشتل، حيث أخلته بالقوة قبل أن تحاول إخلاء المنزل.

لكنّ مالك المنزل محمود الصالحية صعد وأفراد أسرته إلى سطح المنزل، مهدداً بإضرام النار في نفسه وعائلته في حال الإخلاء.

وقال صالحية وهو يحمل وعاءً من مادة البنزين: "الذي يخرج من بيته يكون خائناً، لن نخرج من هنا، فإما أن نموت وإما أن نعيش". وأضاف: "أنا سأحرق نفسي مع أولادي في المنزل ولن نخرج منه".

وتابع: "البلدية الإسرائيلية تريد إخراج عائلة من منزلها من أجل إقامة مدارس، لمن المدارس؟ مدارس لهم، لليهود"، وهدد صالحية بإضرام النار في المنزل. وقال: "من يقترب فأنا سأحرق المنزل، المنزل مليء بأنابيب الغاز، سأفجر المنزل بمن فيه".

وسكب بعض الشبان الموجودين من أصدقاء العائلة مادة البنزين على سطح المنزل.

وقال صالحية: "لن يأخذوا الدار إلا وهي محترقة".

وإثر ذلك دفعت الشرطة الإسرائيلية بمزيد من القوات الخاصة إلى محيط المنزل، في محاولة لإخلائه بالقوة.

ويقع المنزل في موقع قريب من عشرات المنازل المهددة بالإخلاء، والتي لم تُصدِر المحكمة العليا الإسرائيلية قراراً بعد بشأن طلب المستوطنين إجلاء العائلات الفلسطينية منها.