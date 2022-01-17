سياسة
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تركيا تُهدي إلى ألبانيا 522 وحدة سكنية ورئيس وزرائها: أردوغان يفعل ما يقول
أهدت تركيا، مفاتيح 522 وحدة سكنية شيّدتها في مدينة لاتش الألبانية لمتضرري الزلزال الذي ضرب البلاد عام 2019. فيما أشاد رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، بمواقف الرئيس رجب طيب أردوغان، واصفاً إياه بـ"الرجل الذي يفعل ما يقول".
تركيا تُهدي إلى ألبانيا 522 وحدة سكنية ورئيس وزرائها: أردوغان يفعل ما يقول
رئيس الوزراء الألباني يقول إنه التقى العديد من رؤساء الدول غير أن علاقته بالرئيس أردوغان وثيقة جداً / AP
17 يناير 2022

أهدت تركيا الاثنين، مفاتيح 522 وحدة سكنية شيّدتها في مدينة لاتش الألبانية إلى متضرري الزلزال الذي ضرب البلاد عام 2019.

وشارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حفل التسليم، خلال زيارته التي يجريها لألبانيا تلبية لدعوة من رئيس الوزراء إيدي راما.

وقال أردوغان في كلمة خلال الحفل، إن "كون تركيا أول دولة هرعت لمساعدة المنطقة، عقب الزلزال الذي ضرب ألبانيا، أكبر دليل على التضامن القوي بين البلدين".

وأضاف: "نسلم اليوم 522 وحدة سكنية في ألبانيا بلغت تكلفتها نحو 42 مليون يورو".

وأشار إلى أن افتتاح الوحدات السكنية المذكورة تتويج للصداقة التركية الألبانية.

بدوره، أشاد رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، بمواقف الرئيس رجب طيب أردوغان، واصفاً إياه بـ"الرجل الذي يفعل ما يقول".

جاء ذلك في كلمته خلال حفل تسليم مفاتيح الوحدات السكنية التي شيّدتها تركيا.

وأوضح راما أنه التقى مراراً الرئيس أردوغان منذ أن كان رئيساً للوزراء، مشيراً إلى اهتمام أردوغان بألبانيا وأن لها مكاناً خاصاً في قلبه وقلب الشعب التركي.

وأشار إلى أنه التقى العديد من رؤساء الدول غير أن علاقته بالرئيس أردوغان وثيقة جداً، مضيفاً: "الرئيس أردوغان رجل يفعل ما يقول".

بدورها، شكرت رئيسة البرلمان الألباني لينديتا نيكول الرئيس أردوغان لوقوفه إلى جانب بلادها في مختلف الأوقات، ولوجوده في يوم مميز بالنسبة لألبانيا.

تجدر الإشارة إلى أن زلزالا بقوة 6.3 درجات ضرب ألبانيا في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وتسبب بمصرع 51 شخصاً وإصابة أكثر من 900 آخرين، ونزوح نحو 17 ألف شخص جراء تضرر منازلهم.

وعقب الزلزال، تولت إدارة الإسكان التركية "توكي" بناء مشروع سكني من 522 شقة مع وحدة تجارية وموقف سيارات، بناء على توجيهات الرئيس التركي.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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