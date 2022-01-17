وقّعت تركيا وألبانيا الاثنين 7 اتفاقيات في مجالات مختلفة بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الألباني إيدي راما.

وجرى التوقيع على الاتفاقيات عقب المؤتمر الصحفي المشترك لأردوغان وراما، في العاصمة الألبانية تيرانا.

وفي هذا الإطار، وقع وزيرا الداخلية في البلديْن على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال تدريب قوات الأمن بين حكومتي جمهورية تركيا وجمهورية ألبانيا.

كما وقّعت وزارتا الخارجية في البلدين مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال البروتوكول، وقّعها وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو ونائب وزير أوروبا والشؤون الخارجية بألبانيا ميجي فينو.

فيما وقّعت وزارة الشباب والرياضة التركية مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الرياضة والشباب مع وزارة التربية والتعليم والرياضة في جمهورية ألبانيا.

كما وقّع البلدان على بروتوكول تعاون بين وزارة الثقافة والسياحة التركية مع وزارة الثقافة الألبانية.

فيما وقعا مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الكوارث والطوارئ بين إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) ووزارة الدفاع بجمهورية ألبانيا.

وحول التعاون بين الأرشيف الوطني، وقّع الطرفان على بروتوكول تعاون بين رئاسة أرشيف الدولة التابعة للجمهورية التركية، والمديرية العامة لأرشيف الدولة في جمهورية ألبانيا.

وجرى التوقيع على اتفاقية تعاون بين وكالة الأناضول التركية، ووكالة التلغراف الألبانية.

في غضون ذلك، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده إحدى الدول الضامنة للسلام والاستقرار في منطقة البلقان وستواصل فعل ما يترتب عليها في سبيل ذلك.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، عقب مباحثاتهما في العاصمة الألبانية تيرانا.

وقال الرئيس أردوغان: "تركيا إحدى الدول الضامنة للسلام والاستقرار في البلقان وستفعل ما يترتب عليها بعد الآن أيضاً مثلما فعلت حتى اليوم من أجل السلام والاستقرار في المنطقة".

من جهته، قال رئيس الوزراء الألباني إيدي راما: "افتتحنا عديداً من المشاريع التنموية نفذتها الشركات التركية في ألبانيا".

وأضاف راما: "لا أعتقد أن أي شخص في ألبانيا أو الاتحاد الأوروبي يجب أن ينزعج من العلاقات بين تركيا وألبانيا، لأنها علاقة تقليدية.

وأضاف: "نتوقع من ألبانيا الإقدام على خطوات سريعة وملموسة وحازمة أكثر ضد شبكة تنظيم كولن الإرهابي على أراضيها خلال الفترة المقبلة".