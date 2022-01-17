سياسة
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إسرائيل.. نتنياهو يوافق على صفقة إقرار بالذنب
قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو أبدى موافقته على صفقة إقرار بالذنب مع النيابة العامة خلال جلسة تفاوضية في منزل أحد محاميه.
إسرائيل.. نتنياهو يوافق على صفقة إقرار بالذنب
رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو / Others
17 يناير 2022

وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، على صفقة إقرار بالذنب مع الادعاء يُشطب بموجبها بند جريمة الرشوة من لائحة الاتهام الموجهة ضده.

وقالت قناة كان الرسمية الإثنين، إن "نتنياهو أبدى موافقته على الصفقة مع النيابة العامة الليلة الماضية خلال جلسة تفاوضية في منزل أحد محاميه".

وحضر اللقاء، بخلاف المحامين، جميع أفراد اسرة زعيم المعارضة: زوجته سارة وابنيه يائير وأفنير.

وأضافت القناة أن نتنياهو، وافق في نهاية الأمر على قبول الاتفاق، الذي تعارضه أسرته بدرجات متفاوتة، لكنه ما زال يأمل في تحسينه، دون مزيد من التوضيح.

وفي وقت سابق ناشد المحامون نتنياهو الذي يشغل حالياً منصب زعيم المعارضة لقبول الاتفاق، لكنه، أوضح حينها أنه لن يقبله بأي ثمن، حسب القناة نفسها.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، في 3 قضايا، تنظر فيها المحكمة المركزية الإسرائيلية، بالقدس الشرقية.

وينفي نتنياهو الاتهامات الموجهة إليه، ولكنّ شهادات الشهود، التي قدمت إلى المحكمة حتى الآن، تُضفي الشكوك على نفيه المتكرر.

وحسب القناة الإسرائيلية: "إن اُبرمت هذه الصفقة، سيُشطب بند جريمة الرشوة من لائحة الاتهام، ليتم استبدالها بجريمة إساءة الائتمان".

وأضافت: "يدور الحديث عن فرض عقوبة العمل للصالح العام على نتنياهو، لمدة عدة أشهر".

وفي حال ثبتت تهمة الرشوة على نتنياهو، فإنه يواجه عقوبة السجن لعدة سنوات.

ولكن في حال إبرام صفقة مع نتنياهو، فإن ذلك سيقتضي منه الابتعاد عن الساحة السياسية لفترة سبع سنوات، وفق ذات المصدر.

وقالت كان: "يُصر المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت أن تصدر المحكمة (في إطار صفقة الادعاء)، حكماً يقضي بأن نتنياهو ارتكب جريمة شائنة، مما قد يبعده عن المعترك السياسي لفترة سبع سنوات".

ويرأس نتنياهو حاليا، المعارضة الإسرائيلية، بصفته زعيم حزب الليكود اليميني، وهو الحزب الأكبر بالكنيست "البرلمان (30 مقعداً من أصل 120).

ويقتضي ابتعاد نتنياهو عن الساحة السياسية، استقالته من رئاسة الليكود، حسب المصدر ذاته.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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