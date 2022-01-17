قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب الاثنين، إن "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سيبحث خلال زيارته لتركيا مطلع فبراير/شباط المقبل، التعاون في مجال السياحة والطاقة والصحة والزراعة والتربية".

جاء ذلك في تصريح صحفي لبو حبيب، عقب ترؤس ميقاتي اجتماعاً وزارياً في السرايا الحكومية، تناول التحضيرات الجارية للزيارة التي سيقوم بها رئيس الحكومة إلى تركيا مطلع الشهر المقبل على رأس وفد وزاري، حسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وقال بو حبيب: "بحثنا في المواضيع التي سنتناولها مع زملائنا الأتراك، ومنها السياحة والطاقة والصحة والزراعة والتربية".

ورداً على سؤال حول المواضيع التي ستُطرح خلال الزيارة إلى تركيا، أجاب بو حبيب: "هي مواضيع تتعلق بالطاقة الشمسية والاستثمارات في قطاع النفط والصادرات اللبنانية والسياحة بين البلدين".

بدوره، قال وزير الطاقة وليد فياض الذي شارك بالاجتماع "لقد تباحثنا في النقاط التي يمكن أن نستفيد منها في التعاون القائم مع تركيا سواء فيما يتعلق بتوريد الكهرباء أو الطاقة"، وفق الوكالة اللبنانية.

وأضاف فياض في تصريح صحفي عقب الاجتماع: "بالنسبة إلى الكهرباء، نحبذ دائما استجرارها عن طريق اتفاقية من تركيا عبر سوريا وصولا إلى لبنان، علماً بأن هذا الأمر يتطلب توافقاً في ظل هذه المرحلة الصعبة".

ولفت فياض إلى أن البحث تطرق أيضاً إلى "آلية الاستفادة من الخبرات التركية وإمكانية استثمار الأتراك في مجال إنتاج الطاقة، منها الطاقة الشمسية والرياح ومحطات إنتاج الكهرباء على الغاز".

وأشار إلى أن "هذه الاستثمارات التي تتعلق بالمحطات الشمسية غير كبيرة وتكلف ما بين 50 إلى 300 مليون دولار، وهذا أمر يمكن أن نفتتح به علاقتنا الاستثمارية مع تركيا في قطاع الطاقة".

ويعاني لبنان منذ سنوات من أزمة حادة في توفير الكهرباء، وتصاعدت في الأشهر الأخيرة بسبب شح الوقود إثر الانهيار المالي في البلاد.

وتعد أزمة الوقود في لبنان أحد أبرز انعكاسات الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ أواخر 2019، والتي تسببت بانهيار مالي وشح في النقد الأجنبي اللازم لاستيراد السلع الأساسية.​​​​​​​