سياسة
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البحرية الملكية تستعد لتولي عمليات منع المهاجرين من عبور القنال الإنكليزي
تستعد البحرية الملكية البريطانية لتولي مسؤولية العمليات الرامية إلى الحد من عبور المهاجرين القنال الإنكليزي في غضون أسابيع، فيما انتقد رئيس لجنة الدفاع المختارة من مجلس العموم الخطة باعتبارها خطوة متسرعة من الحكومة و تشتيتاً كبيراً للبحرية.
البحرية الملكية تستعد لتولي عمليات منع المهاجرين من عبور القنال الإنكليزي
البحرية الملكية تستعد لتولي عمليات منع المهاجرين من عبور القنال الإنكليزي / Reuters
17 يناير 2022

قال مصدر حكومي بريطاني إنّ البحرية الملكية تستعدّ لتولي المسؤولية عن العمليات الرامية إلى الحد من عبور المهاجرين القنال الإنكليزي في غضون أسابيع.

وأوضح المصدر أن هذه الخطوة من شأنها إتاحة المجال أمام وزارة الداخلية للتركيز على إدخال إصلاحات على نظام اللجوء المطبق في البلاد.

لكن رئيس لجنة الدفاع المختارة من مجلس العموم البريطاني توبياس إلوود انتقد الخطة باعتبارها خطوة متسرعة من الحكومة و تشتيتاً كبيراً للبحرية.

وبلغ عدد الأشخاص الذين عبروا القنال العام الماضي ثلاثة أضعاف العدد المسجل في 2020.

وتُظهر الأرقام التي جمعتها BBC أنّ 28 ألفاً و431 مهاجراً على الأقل قطعوا الرحلة في قوارب صغيرة في 2021، في ارتفاع عن عدد الأشخاص الذين قاموا بتلك الرحلة في العام السابق والبالغ 8 آلاف و417 شخصاً، وذلك على الرغم من الاستثمار البريطاني الهائل في فرنسا من أجل منع عمليات العبور.

وقد تشمل هذه الخطط، التي نُشرت لأول مرة في صحيفة تايمز، منح رئيس الوزراء بوريس جونسون البحرية صلاحية الإشراف على السفن الحكومية في القنال.

وكان 27 شخصاً على الأقل قد قضوا بعد غرق قاربهم في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وذلك في أكبر حصيلة وفيات لحادث واحد في القنال منذ بدء توثيقها في العام 2014.

وقالت وزارة الداخلية الأسبوع الماضي إن أكثر من 270 شخصاً عبروا القنال الخميس في 10 زوارق صغيرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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