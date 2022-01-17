قال مصدر حكومي بريطاني إنّ البحرية الملكية تستعدّ لتولي المسؤولية عن العمليات الرامية إلى الحد من عبور المهاجرين القنال الإنكليزي في غضون أسابيع.

وأوضح المصدر أن هذه الخطوة من شأنها إتاحة المجال أمام وزارة الداخلية للتركيز على إدخال إصلاحات على نظام اللجوء المطبق في البلاد.

لكن رئيس لجنة الدفاع المختارة من مجلس العموم البريطاني توبياس إلوود انتقد الخطة باعتبارها خطوة متسرعة من الحكومة و تشتيتاً كبيراً للبحرية.

وبلغ عدد الأشخاص الذين عبروا القنال العام الماضي ثلاثة أضعاف العدد المسجل في 2020.

وتُظهر الأرقام التي جمعتها BBC أنّ 28 ألفاً و431 مهاجراً على الأقل قطعوا الرحلة في قوارب صغيرة في 2021، في ارتفاع عن عدد الأشخاص الذين قاموا بتلك الرحلة في العام السابق والبالغ 8 آلاف و417 شخصاً، وذلك على الرغم من الاستثمار البريطاني الهائل في فرنسا من أجل منع عمليات العبور.

وقد تشمل هذه الخطط، التي نُشرت لأول مرة في صحيفة تايمز، منح رئيس الوزراء بوريس جونسون البحرية صلاحية الإشراف على السفن الحكومية في القنال.

وكان 27 شخصاً على الأقل قد قضوا بعد غرق قاربهم في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وذلك في أكبر حصيلة وفيات لحادث واحد في القنال منذ بدء توثيقها في العام 2014.

وقالت وزارة الداخلية الأسبوع الماضي إن أكثر من 270 شخصاً عبروا القنال الخميس في 10 زوارق صغيرة.