قالت وكالة الأمن الداخلي السويدية الاثنين، إنها تولت التحقيق الأوّلي بشأن طائرات بلا طيار ”درون” شوهدت الأسبوع الماضي تحوم فوق أو بالقرب من محطات الطاقة النووية الثلاث في البلاد.

في البداية قالت الشرطة إنه كانت طائرات بلا طيار فوق محطتين نوويتين، فورسمارك شمال ستوكهولم، وأوسكارشامن في الجنوب الشرقي.

وقال جهاز المخابرات المعروف باختصاره السويدي ”سابو”، إنه أُبلغَ أيضاً عن طائرة بلا طيار عند منشأة ثالثة للطاقة النووية، هي رينغهالز، وهي أكبرها وتقع على الساحل الغربي للبلاد.

وليس لدى الشرطة أي مشتبه بهم.

وقالت سابو في بيان: ”في ما يتعلق بحالات تحليق طائرات بلا طيار عند ثلاث محطات للطاقة النووية، قُيّمت على أنها ذات طبيعة تقتضي سحب التحقيقات الأولية من سلطة الشرطة من أجل التمكُّن من التحقيق في الحوادث بمزيد من التفصيل”.

وفي وقت متأخر الجمعة، نُبّهَت الشرطة بشأن طائرات غير مأهولة لكنها فقدت مسارها. وقالت وسائل إعلام سويدية إن الطائرات المسيرة كانت كبيرة بما يكفي لتحمُّل الرياح التي تهبّ على المنطقة.

وأخبر هانز ليوانغ، الأستاذ المشارك بكلية الدفاع الوطني السويدية، الإذاعة السويدية أن السويد ليست مستعدة بما يكفي لهذا النوع من الأحداث.

وقال: ”لم نتكيف حقاً مع طريقتنا في النظر إلى هذا النوع من الأحداث مع واقع اليوم، ما زلنا نعتقد أن العالم إما في سلام وإما في حالة حرب”.

وفي عام 2019 أُغلقَ مفاعل "رينغهالز 2" في جنوب غربي السويد إغلاقاً دائماً بسبب نقص الربحية وارتفاع تكاليف الصيانة.

علاوة على ذلك، في السويد منشأتان نوويتان خارج الخدمة، هما بارسباك الواقعة على الممر المائي الضيق بين السويد والدنمارك، وأغيستا جنوب العاصمة السويدية ستكهولم.