سياسة
2 دقيقة قراءة
السويد تحقّق في تحليق طائرات مسيَّرة بالقرب من 3 محطات نووية
أعلنت وكالة الأمن الداخلي السويدية أنها بدأت التحقيق في تحليق طائرات بلا طيار الأسبوع الماضي فوق أو بالقرب من محطات الطاقة النووية الثلاث في البلاد.
السويد تحقّق في تحليق طائرات مسيَّرة بالقرب من 3 محطات نووية
وكالة الأمن الداخلي السويدية قالت إنها تولت التحقيق الذي بدأته الشرطة / AP
18 يناير 2022

قالت وكالة الأمن الداخلي السويدية الاثنين، إنها تولت التحقيق الأوّلي بشأن طائرات بلا طيار ”درون” شوهدت الأسبوع الماضي تحوم فوق أو بالقرب من محطات الطاقة النووية الثلاث في البلاد.

في البداية قالت الشرطة إنه كانت طائرات بلا طيار فوق محطتين نوويتين، فورسمارك شمال ستوكهولم، وأوسكارشامن في الجنوب الشرقي.

وقال جهاز المخابرات المعروف باختصاره السويدي ”سابو”، إنه أُبلغَ أيضاً عن طائرة بلا طيار عند منشأة ثالثة للطاقة النووية، هي رينغهالز، وهي أكبرها وتقع على الساحل الغربي للبلاد.

وليس لدى الشرطة أي مشتبه بهم.

وقالت سابو في بيان: ”في ما يتعلق بحالات تحليق طائرات بلا طيار عند ثلاث محطات للطاقة النووية، قُيّمت على أنها ذات طبيعة تقتضي سحب التحقيقات الأولية من سلطة الشرطة من أجل التمكُّن من التحقيق في الحوادث بمزيد من التفصيل”.

وفي وقت متأخر الجمعة، نُبّهَت الشرطة بشأن طائرات غير مأهولة لكنها فقدت مسارها. وقالت وسائل إعلام سويدية إن الطائرات المسيرة كانت كبيرة بما يكفي لتحمُّل الرياح التي تهبّ على المنطقة.

وأخبر هانز ليوانغ، الأستاذ المشارك بكلية الدفاع الوطني السويدية، الإذاعة السويدية أن السويد ليست مستعدة بما يكفي لهذا النوع من الأحداث.

وقال: ”لم نتكيف حقاً مع طريقتنا في النظر إلى هذا النوع من الأحداث مع واقع اليوم، ما زلنا نعتقد أن العالم إما في سلام وإما في حالة حرب”.

وفي عام 2019 أُغلقَ مفاعل "رينغهالز 2" في جنوب غربي السويد إغلاقاً دائماً بسبب نقص الربحية وارتفاع تكاليف الصيانة.

علاوة على ذلك، في السويد منشأتان نوويتان خارج الخدمة، هما بارسباك الواقعة على الممر المائي الضيق بين السويد والدنمارك، وأغيستا جنوب العاصمة السويدية ستكهولم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us