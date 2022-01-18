وقفت إيران ابنة شقيقة المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، كما أفاد شقيقها وناشطون، بعد أشهر من مشاركتها في احتفال عبر الإنترنت أثنت فيه على أرملة شاه إيران السابق.

وقال شقيقها محمود مرادخاني الأحد لمحطة "إيران إنترناشيونال" التليفزيونية التي تتخذ في لندن مقراً لها، إن قوات الأمن وقفت الخميس فريدة مرادخاني الناشطة المناهضة لعقوبة الإعدام.

وأضاف: "نحن قلقون جداً؛ ليس لدينا أخبار عنها، نعلم الآن أنها في سجن إوين" في طهران وتحت سيطرة وزارة الاستخبارات.

ووفقاً لوكالة أنباء "هرانا"، وُقفت مرادخاني الخميس 13 يناير/كانون الثاني وهي في طريقها إلى منزلها، ثم شرعت قوات الأمن في تفتيش منزلها وصادرت أغراضها الشخصية.

ويُعتقد أنها الآن في العنبر 209 السيّئ السمعة في سجن إوين الذي تديره وزارة الاستخبارات.

ولا تفاصيل حول سبب التوقيف المفاجئ لفريدة مرادخاني، ابنة شقيقة خامنئي.

لكنّ مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أشاروا إلى ظهورها أخيراً في أكتوبر/تشرين الأول 2021 خلال مكالمة بالفيديو تشيد فيها مرادخاني بفرح ديبا أرملة الشاه محمد رضا بهلوي الذي أطاحت به الثورة الإسلامية عام 1979.

وخاطبت مرادخاني أرملة الشاه التي كانت تُعرف في عهد زوجها بالشهبانو بـ"الملكة العزيزة"، ودعتها إلى العودة إلى البلاد لقيادة "نهضة" الثقافة الإيرانية.

وعُقدت هذه المكالمة بالفيديو بمناسبة عيد ميلاد فرح التي تقيم حالياً في فرنسا.

ومرادخاني هي ابنة بدري شقيقة خامنئي التي اختلفت مع عائلتها في الثمانينيات وهربت إلى العراق في ذروة الحرب مع إيران، لتنضمّ إلى زوجها رجل الدين المنشقّ علي طهراني.

ولخامنئي ثلاثة أشقاء، فيما يُعتقد أن أحد أبنائه هو مجتبى الذي يخضع لعقوبات أمريكية منذ عام 2019، وهو أحد أقوى الشخصيات في إيران بسبب عمله في مكتب المرشد الأعلى.