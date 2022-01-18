أعلن رئيس كوريا الجنوبية مون جيه أنه سيرسل هدايا إلى 15 ألفاً من العاملين بمجال مكافحة كورونا، وأفراد من الطبقات المحتاجة، بمناسبة عيد رأس السنة الجديدة بالتقويم القمري.

وأفادت الرئاسة بأن حزمة الهدايا هذه تتكون من "المنتجات الرئيسية في الأقاليم مثل الخمور التقليدية والعسل من كيمبو وعصير برقوق من كوانغ يانغ وعسل شيساندرا من مونكيونغ وكستنة من بويو".

وكتب الرئيس الكوري الجنوبي على بطاقة التهنئة المرفقة بالهدايا، عبارة باسمه وباسم زوجته تقول: "قبل العودة إلى جوار الشعب في العام الأخير من الولاية، سأكمل أداء المهامّ لإدارة الدولة في كل يوم ثمين".

ولفت الرئيس مون في بطاقة التهنئة إلى "عديد من الإنجازات التي حققناها على الرغم من المصاعب، وسنتمكن من تحقيق قفزة عالية مثل النمر في العام الجديد".

وقال المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية إن الهدايا ستُسلَّم لـ"الطواقم الطبية في خطوط الحجر الصحي لمكافحة "كوفيد-19" وعاملين في ميدان تطعيم اللقاح ضد كورونا، المساهمين في حماية الوطن، والطبقات التي تحتاج إلى العناية في فصل الشتاء".