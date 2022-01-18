انخفضت مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي إلى مستوى قياسي جديد العام الماضي، على خلفية تفشي فيروس كوفيد-19 ونقص الشرائح الإلكترونية، وفق ما أظهرته بيانات القطاع الثلاثاء.

وأفادت رابطة مصنّعي السيارات الأوروبية بأن المبيعات انخفضت بنسبة 2.4 في المئة لتصل إلى 9.7 مليون مركبة مبيعة في عام 2021، في أسوأ أداء منذ بدأت الإحصاءات عام 1990.

يأتي ذلك بعد تراجع تاريخي لمبيعات السيارات بلغت نسبته نحو 24 بالمئة عام 2020، على خلفية القيود التي فرضها الوباء وأدَّى إلى انخفاض تسجيل السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي إلى 3.3 مليون أقلّ من مبيعات ما قبل الأزمة عام 2019.

وكان نقص أشباه الموصلات، وهي شرائح الحواسيب المستخدمة في أنظمة سيارات عديدة سواء التقليدية والكهربائية، السبب الرئيسي لتراجع القطاع.

وبينما قلّلَت شركات تصنيع السيارات في البداية مدى تأثير نقص الشرائح الإلكترونية، بطّأ الأمر الإنتاج لاحقاً وأدّى في بعض الأحيان إلى توقف مصانع.

وتعافت مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي بقوة في الربع الثاني من العام، إلا أنها تراجعت بنحو 20 بالمئة على مدى الجزء الأكبر من النصف الثاني من 2021.

ويُعَدّ نقص الشرائح من تداعيات الوباء، إذ تأثّر المصنّعون بتدابير الإغلاق وإصابة الموظفين بالفيروس، فضلاً عن اضطراب سلاسل الإمداد وازدياد الطلب العالمي على المعدات الإلكترونية.

وأدَّى الوباء أيضاً إلى ارتفاع كبير في أسعار عديد من الموادّ الخام، وتسبّب في نقص العمالة ببعض المناطق.