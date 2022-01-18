قال وزير التخطيط الإندونيسي الثلاثاء، إن البرلمان أقر مشروع قانون لنقل العاصمة من جاكرتا إلى كاليمانتان على جزيرة بورنيو.

وينص مشروع قانون العاصمة الجديدة، الذي يوفر إطار عمل قانونياً لمشروع الرئيس جوكو ويدودو الضخم الذي يتكلف 32 مليار دولار، على كيفية تمويل تطوير العاصمة وإدارتها.

وقال وزير التخطيط سوهارسو مونوارفا للبرلمان بعد إقرار مشروع القانون الثلاثاء: "للعاصمة الجديدة وظيفة مركزية، وتُعَدّ رمزاً لهوية الدولة ومركزاً جديداً للجذب الاقتصادي أيضاً".

وأعلن الوزير الاثنين أن العاصمة الجديدة سيطلق عليها اسم "نوسانتارا"، وهو اسم الأرخبيل الإندونيسي باللغة الجاوية، واختاره الرئيس.

وماطل عدة رؤساء لإندونيسيا في تنفيذ خطط نقل الحكومة من جاكرتا، التي يبلغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة يعانون ازدحاماً مزمناً وفيضانات وتلوث الهواء. ولم يذهب رئيس بتنفيذ الخطط إلى هذا المدى. وأعلن الرئيس ويدودو عن الخطة لأول مرة في 2019، لكن المضي قدماً فيها تأجل بسبب الجائحة.

وترى إندونيسيا، وهي أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، العاصمة الجديدة "مركزاً ممتازاً" لخفض الكربون من شأنه أن يدعم قطاعات المستحضرات الدوائية والصحة والتكنولوجيا ويعزز النمو المستدام خارج جزيرة جاوة.