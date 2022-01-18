أفاد تقرير صحفي محلّي الاثنين، بأنّ الكاتب الكولومبي الحائز جائزة نوبل في الأدب غابرييل غارسيا ماركيز، له ابنة خارج إطار الزواج، وهو سرّ حرص أقارب الكاتب على عدم البوح به قبل أن يكشفه التقرير بعد ثماني سنوات من وفاة غارسيا.

وأشار التقرير الذي نُشر في صحيفة "إل يونيفيرسال" التي تتّخذ في كارتاخينا (شمال) مقرّاً لها، إلى أنّ غارسيا الذي كان متزوّجاً بمرسيدس باشا لنحو خمسين عاماً، أقام علاقة مع الصحافية المكسيكية سوسانا كاتو التي تصغره بـ33 عاماً.

وأضاف أنّ هذه العلاقة أثمرت ابنته إنديرا التي تبلغ حالياً 31 عاماً، وهي منتجة أفلام لا تحمل شهرة والدها.

وتساءل التقرير حول ما إذا قابل ماركيز كاتب رواية "مئة عام من العزلة"، سوسانا كاتو في كوبا، إذ كانت أجرت معه مقابلة لصالح إحدى الصحف الكولومبية، وكتبا كذلك سيناريوهات معاً.

وقال كاتب التقرير غوستافو تاتيس لإحدى الإذاعات المحلية: "قبل وفاة غابرييل غارسيا ماركيز بفترة وجيزة سمعت الإشاعة التي شغلتني طوال السنوات الثماني، إذ أردت التحقق من صحّتها".

وفي تقريره المعنون بـ"ابنة: سرّ غابرييل غارسيا ماركيز الأكثر كتماناً"، أوضح تاتيس أنه تأكّد من "المعلومة" من كاتب سيرته الذاتية وأفراد من الأسرة وأحد أقرب أصدقاء الكاتب.

وأشار إلى أنّه أبقى الأمر طيّ الكتمان احتراماً لزوجته مرسيدس، مضيفاً: "انتظرنا وفاتها حتى نشرنا المعلومات".

وقال إنّ وجود هذه الابنة كان من "أكثر الأسرار قداسة وحميمية" لغارسيا ماركيز.

وتوُفّي رائد "الواقعية السحرية" غابرييل غارسيا ماركيز في 17 أبريل/نيسان 2014 عن 87 عاماً في مكسيكو سيتي حيث عاش فترة من حياته، وتوُفّيَت زوجته عن العمر نفسه في 15 أغسطس/آب 2020.

ولم يوضح تقرير "إل يونيفيرسال" ما إذا كانت مرسيدس على علم بوجود إنديرا في حياة زوجها.

وقال كاتب المقال: "من المحتمَل جدّاً أنّ مرسيدس كانت تشعر بحدس حول ما حدث بين سوسانا وماركيز، ولكن بقيت حتى آخر يوم من حياتها متكتمة وصامته. مع ذلك كان كشف وجود إنديرا ثمثّل كارثة عائلية".

وأكّد أنّ "غارسيا ظل يراقب ابنته حتى النهاية".

وفي تسعينيات القرن الماضي قال الحائز على جائزة نوبل الأدب عام 1982، إنّ "لكل كاتب ثلاث حيوات: حياة عامة، وأخرى خاصة، وثالثة سرية".

واعتبر تاتيس تعليقاً على هذا القول أنّ "النساء لعبن أدواراً رئيسية في كل حياة من حيواته الثلاث".

وأنجب غارسيا ماركيز وزوجته ولدين هما غونزالو ورودريغو، نشرا العام الماضي كتاب "وداعاً لغابو ومرسيدس"، خُصّص للأيام الأخيرة من حياة الكاتب.