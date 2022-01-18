سياسة
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صور بالأقمار الصناعية تُظهِر آثار هجوم الحوثيين على موقع نفطي بأبو ظبي
أظهرت صور التقطتها الأقمار الصناعية، حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس الثلاثاء، آثار هجوم دامٍ على منشأة نفطية في أبو ظبي، أعلن الحوثيون في اليمن مسؤوليتهم عنه.
صور بالأقمار الصناعية تُظهِر آثار هجوم الحوثيين على موقع نفطي بأبو ظبي
تُظهِر الصور الدخان يتصاعد فوق مستودع وقود لشركة بترول أبو ظبي الوطنية الاثنين.  / AP
18 يناير 2022

أظهرت صور التقطتها الأقمار الصناعية، حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس الثلاثاء، آثار هجوم دامٍ على منشأة نفطية في أبو ظبي، أعلن الحوثيون في اليمن مسؤوليتهم عنه.

والصور التي التقطتها شركة "بلانيت لابز" وحلّلتها أسوشيتد برس، تُظهِر الدخان يتصاعد فوق مستودع وقود لشركة بترول أبو ظبي الوطنية الاثنين، كما تُظهِر صورة أخرى علامات الاحتراق والموادّ الرغوية البيضاء المستخدَمة لإخماد الحريق بموقع المستودع.

يُشار إلى أن شركة بترول أبو ظبي الوطنية، المعروفة بالاسم المختصر "أدنوك"، هي شركة طاقة مملوكة للدولة، ولم تردّ الشركة على أسئلة أسوشيتد برس عن وضع الموقع وتقديرات الأضرار الناجمة عن الهجوم.

وأوضحت الشركة أن الهجوم وقع في نحو الساعة العاشرة من صباح الاثنين، وأضافت في بيان: "نعمل من كثب مع السلطات المعنية لتحديد السبب الدقيق وإطلاق تحقيق مفصل".

وقالت الشرطة إن الهجوم أسفر عن مقتل هنديين وباكستاني عندما انفجرت ثلاث ناقلات في الموقع، كما أصيب ستة أشخاص في المنشأة الواقعة بالقرب من قاعدة الظفرة الجوية التي تضمّ قوات أمريكية وفرنسية.

وأيضاً اشتعل حريق آخر في مطار أبو ظبي الدولي، على الرغم من عدم إمكانية رؤية الأضرار في ذلك الهجوم.

وأعلن الحوثيون المدعومون من إيران مسؤوليتهم عن الهجوم الذي استهدف "منشآت إماراتية حساسة"، وقال المتحدث العسكري يحيى سريع، في مؤتمر صحفي مساء الاثنين، دون تقديم أدلة، إن الحوثيين استهدفوا مطاري أبو ظبي ودبي، وكذلك مصفاة نفط ومواقع أخرى في الإمارات، بصواريخ باليستية وطائرات مسيَّرة محمَّلة بالمتفجرات.

وعاد مطار دبي إلى العمل الطبيعي أمس الاثنين.

وأعلن التحالف بقيادة السعودية فجر الثلاثاء بدء حملة قصف تستهدف مواقع تابعة للحوثيين في صنعاء، وأظهرت مقاطع مسجلة مصورة نشرها الحوثيون خلال الليل، عدة أضرار، وقالوا إن غارات التحالف قتلت 12 شخصاً على الأقلّ.

فيما قال مسؤول بمنظمة إغاثة دولية في صنعاء إن بين القتلى مدنيين، مشيراً إلى أن الغارة الجوية أصابت منزل مسؤول عسكري بارز، وأدّت إلى مصرعه إلى جانب زوجته وابنه.

من جانبه أعلن جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، أن الولايات المتحدة ستتعاون مع الإمارات وشركاء دوليين آخرين لمحاسبة الحوثيين، وأضاف: "نقف إلى جانب شركائنا الإماراتيين أمام جميع التهديدات لأراضيهم".

كما قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العامّ للأمم المتحدة، إن أنطونيو غوتيريش يندّد بالهجوم، الذي وصفه بأنه "محظور بموجب القانون الدولي"، وحثّ جميع الأطراف على "وقف أي تصعيد وسط التوتر المتصاعد بالفعل في المنطقة".

وأضاف دوجاريك أن هانس غروندبرغ، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، تَوجَّه إلى الرياض لعقد اجتماعات مع مسؤولين سعوديين ويمنيين بشأن "التصعيد العسكري" على الساحة في اليمن مؤخراً.

فيما شجبت السعودية ودول عربية أخرى الهجوم، ووصفته ب،"الإرهابي والجبان".

واتهمت السعودية والولايات المتحدة وخبراء من الأمم المتحدة وآخرون، إيران بتزويد الحوثيين بالسلاح.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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