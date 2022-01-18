أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء أن موسكو تنتظر أجوبة من الولايات المتحدة بشأن مطالب أمنية واسعة قدمتها للغرب قبل أن تواصل المحادثات المتعلقة بأوكرانيا.

وقال لافروف في مؤتمر صحافي في موسكو مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك إن "روسيا تنتظر الآن أجوبة على هذه المقترحات، كما وُعدنا، من أجل مواصلة المفاوضات".

وأضاف: "نراهن على أن المحادثات ستتواصل".

لكنه رفض مرة جديدة طلب الغربيين بدء سحب عشرات آلاف الجنود المنتشرين على حدود أوكرانيا.

وقال الوزير الروسي: "لا يمكننا قبول مطالب تتعلق بقواتنا على أراضينا" مؤكداً مرة أخرى أن هذه القوات لا تهدد أحداً.

وأضاف وزير الخارجية الروسي أن "بلاده ترحب بمشاركة الولايات المتحدة في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الصراع الدائر في شرق أوكرانيا".

وكرر لافروف الاتهامات التي توجهها روسيا إلىأوكرانيا بأنها تخرب تطبيق الاتفاقات الهادفة إلى إنهاء الصراع بين القوات الحكومية الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا في شرق البلاد.

وحذرت الولايات المتحدة روسيا من غزو أوكرانيا، وحثت كلّاً من الدولتين على العودة إلى مجموعة من الاتفاقات التي استهدفت إنهاء الحرب في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا.

من جهتها قالت الوزيرة الألمانية إنها ترغب بان يتواصل الحوار مع روسيا مع التشكيك في تطمينات لافروف.

وقالت: "في الأسابيع الماضية نُشر أكثر من مائة ألف جندي روسي مع تجهيزات ودبابات قرب أوكرانيا بدون سبب. من الصعب عدم رؤية ذلك تهديداً".

أما بخصوص المطالب الروسية في مجال الأمن، فقالت إنها تؤيد الحوار لكنها طالبت "باجراءات تحمل المزيد من الأمن الى كل أوروبا".

وتعتبر روسيا نفسها ضحية طموحات حلف الاطلسي في أوروبا الشرقية وترى أن وقف التصعيد ليس ممكناً إلا اذا وقّع الغربيون معاهدات تحظر أي توسيع مستقبلي لحلف شمال الاطلسي لا سيما إذا شمل أوكرانيا وجورجيا.

وتطالب أيضاً بأن يتراجع الأميركيون وحلفاؤهم عن إجراء مناورات ونشر عسكريين في أوروبا الشرقية.

هذه المطالب وصفها الغربيون بأنها غير مقبولة. وهم يريدون مواصلة المحادثات مع روسيا لتجنب نزاع مسلح لا تعرف عواقبه.

وسيزور وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أوكرانيا الثلاثاء، للتعبير عن دعم الولايات المتحدة لكييف على خلفية مخاوف من غزو روسي كما أعلنت الخارجية الأميركية.

في السياق، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إنه "دعا روسيا والحلفاء في الناتو إلى محادثات جديدة".