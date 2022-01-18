سياسة
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وفد أمني مصري يصل إلى تل أبيب.. ما سبب الزيارة؟
وصل وفد من الضباط المصريين إلى إسرائيل صباح الثلاثاء لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين الإسرائيليين حول إعادة تأهيل قطاع غزة، ومحاولة دفع قضية الأسرى والمفقودين إلى الأمام.
وفد أمني مصري يصل إلى تل أبيب.. ما سبب الزيارة؟
قناة عبرية: الوفد المصري وصل تل أبيب لبحث ملفات خاصة بقطاع غزة / AA
18 يناير 2022

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن "وفداً أمنياً مصرياً وصل إلى إسرائيل صباح الثلاثاء، لبحث ملفات خاصة بقطاع غزة".

وقالت هيئة البث: "وصل وفد من الضباط المصريين إلى إسرائيل صباح اليوم (الثلاثاء) لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين الإسرائيليين، حول إعادة تأهيل قطاع غزة، ومحاولة دفع قضية الأسرى والمفقودين إلى الأمام".

ولم تكشف الهيئة الإسرائيلية عن هوية أعضاء الوفد المصري.

وأشارت إلى أن الوفد سينهي زيارته اليوم الثلاثاء.

وتتوسط مصر في المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس، بشأن وقف إطلاق النار وإعادة إعمار قطاع غزة وتبادل الأسرى.

ولم يصدر إعلان رسمي إسرائيلي أو مصري رسمي، عن هذه الزيارة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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