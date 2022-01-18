واجهت حكومة المحافظين البريطانية التي يقودها بوريس جونوسن انتكاسة عقب محاولتها الفوز بسلطات أقوى لكبح الاحتجاجات السلمية التي تتخللها أعمال تخريبية.

إذ رفض مجلس اللوردات (الغرفة العليا في البرلمان) مساء الاثنين بعض البنود الأكثر إثارة للجدل في مشروع قانون الشرطة والجريمة وإصدار الأحكام والمحاكم.

كان مشروع القانون المرفوض سيمنح ضباط الشرطة الحق في إيقاف وتفتيش الأشخاص خلال المظاهرات دون اشتباه، والسماح للمحاكم بمنع أفراد محددين من حضور الاحتجاجات، وتمكين الشرطة من فض الاحتجاجات التي يحكم عليها بأنها صاخبة للغاية.

وقالت وزيرة الدولة البريطانية للشؤون الداخلية سوزان ويليامز إن مشروع القانون، الذي يستهدف دعاة حماية البيئة الذين أغلقوا عدة طرق وعطلوا قطارات الركاب للاحتجاج على تغير المناخ، يحمي الأغلبية الملتزمة بالقانون من الأساليب التخريبية التي يستخدمها عدد قليل من الأفراد.

لكن منظمات الحريات المدنية تقول إن الإجراءات المقترحة تنتهك حريات التجمع والتعبير الراسخة.

والأشهر الأخيرة، شارك آلاف الأشخاص في احتجاجات تحت شعار "اقتلوا مشروع القانون" بجميع أنحاء بريطانيا.

وقال براين باديك، العضو في مجلس اللوردات عن الحزب الديمقراطي الليبرالي والمسؤول الشرطي البارز السابق: ”خطط الحكومة تذكرنا بدول الكتلة الشرقية البوليسية خلال الحرب الباردة” .

وقوبلت خطوة وضع حدود للضوضاء التي تثيرها الاحتجاجات، بانتقادات.

فقال عضو مجلس اللوردات عن حزب العمال، فيرنون كوكر: "إحداث الضجيج جزء رئيسي من حرية الاحتجاج بشكل صحيح في النظم الديمقراطية".

يمكن لحكومة المحافظين محاولة إعادة إدخال بعض البنود عندما يعود مشروع القانون إلى مجلس العموم المنتخب، حيث يتمتع الحزب بأغلبية.