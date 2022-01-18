سياسة
2 دقيقة قراءة
انتكاسة للحكومة.. رفض بنود مثيرة للجدل بقانون تقييد المظاهرات ببريطانيا
رفض مجلس اللوردات (الغرفة العليا في البرلمان البريطاني) بعض البنود الأكثر إثارة للجدل في مشروع قانون الشرطة والجريمة وإصدار الأحكام والمحاكم. وكان مشروع القانون المرفوض سيمنح ضباط الشرطة الحق في إيقاف وتفتيش الأشخاص خلال المظاهرات دون اشتباه.
انتكاسة للحكومة.. رفض بنود مثيرة للجدل بقانون تقييد المظاهرات ببريطانيا
رفض مجلس اللوردات الغرفة العليا في البرلمان بعض البنود الأكثر إثارة للجدل في مشروع القانون  / AP
18 يناير 2022

واجهت حكومة المحافظين البريطانية التي يقودها بوريس جونوسن انتكاسة عقب محاولتها الفوز بسلطات أقوى لكبح الاحتجاجات السلمية التي تتخللها أعمال تخريبية.

إذ رفض مجلس اللوردات (الغرفة العليا في البرلمان) مساء الاثنين بعض البنود الأكثر إثارة للجدل في مشروع قانون الشرطة والجريمة وإصدار الأحكام والمحاكم.

كان مشروع القانون المرفوض سيمنح ضباط الشرطة الحق في إيقاف وتفتيش الأشخاص خلال المظاهرات دون اشتباه، والسماح للمحاكم بمنع أفراد محددين من حضور الاحتجاجات، وتمكين الشرطة من فض الاحتجاجات التي يحكم عليها بأنها صاخبة للغاية.

وقالت وزيرة الدولة البريطانية للشؤون الداخلية سوزان ويليامز إن مشروع القانون، الذي يستهدف دعاة حماية البيئة الذين أغلقوا عدة طرق وعطلوا قطارات الركاب للاحتجاج على تغير المناخ، يحمي الأغلبية الملتزمة بالقانون من الأساليب التخريبية التي يستخدمها عدد قليل من الأفراد.

لكن منظمات الحريات المدنية تقول إن الإجراءات المقترحة تنتهك حريات التجمع والتعبير الراسخة.

والأشهر الأخيرة، شارك آلاف الأشخاص في احتجاجات تحت شعار "اقتلوا مشروع القانون" بجميع أنحاء بريطانيا.

وقال براين باديك، العضو في مجلس اللوردات عن الحزب الديمقراطي الليبرالي والمسؤول الشرطي البارز السابق: ”خطط الحكومة تذكرنا بدول الكتلة الشرقية البوليسية خلال الحرب الباردة” .

وقوبلت خطوة وضع حدود للضوضاء التي تثيرها الاحتجاجات، بانتقادات.

فقال عضو مجلس اللوردات عن حزب العمال، فيرنون كوكر: "إحداث الضجيج جزء رئيسي من حرية الاحتجاج بشكل صحيح في النظم الديمقراطية".

يمكن لحكومة المحافظين محاولة إعادة إدخال بعض البنود عندما يعود مشروع القانون إلى مجلس العموم المنتخب، حيث يتمتع الحزب بأغلبية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us